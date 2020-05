La brutal crítica del investigador del CSIC a Fernando Simón en directo que deja a Ferreras con esta cara

Por el plató de 'Al Rojo Vivo' pasan multitud de tertulianos, analistas y expertos a lo largo del día. Por el coronavirus, muchos de ellos, lo hacen de forma virtual y uno de los más destacados por lo polémico de sus declaraciones está siendo el investigador del CSIC Antonio Figueras. El científico ha intervenido en varias ocasiones en el programa de Ferreras en laSexta para analizar las indicaciones que desde el Gobierno se están dando. Siempre crítico, la última de sus víctimas ha sido el mismísmo Fernando Simón.

Investigador del CSIC, a Ferreras: "No hay que dulcificar la gravedad"

Antonio Figueras ha pedido más "precaución y cuidado", en general a la población. En un tono molesto, cargando incluso contra el anterior experto que analizaba el reciente paso de Madrid y Barcelona a la fase 1, Figueras aseguraba que le parecía que se está "frivolizando" con todo lo relativo al coronavirus. "No todo va bien, el virus sigue circulando, sigue habiendo brotes en zonas de España", aseguraba el investigador del CSIC en directo.

"Estamos en lo alto de la montaña, empezando a desescalar, eso es cuando se producen los traspiés, cuando la gente se pega la gran morrada", comentaba Figueras para ejemplificar el peligro que todavía ve en la situación de nuestro país. "La gente no es consciente de la gravedad de la enfermedad, de las secuelas, no es consciente de esos 30.000 fallecidos, del agotamiento del sistema de salud público", comentaba con dureza.

A la sociedad, el investigador del CSIC les lanzaba el siguiente mensaje: "La verdad es que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo ahora mismo", sin olvidar que los periodistas y los expertos que comunican no deben "dulcificarles la gravedad" del coronavirus a los españoles. "¿Cómo que no ha pasado nada? Ahora ya no se caen aviones, se estrellan autobuses", remataba.

Las mascarillas que Fernando Simón quiere que te metas en el bolsillo

Finalmente, el experto del CSIC ha cargado con dureza contra Fernando Simón, en el momento en el que Ferreras le ha preguntado por las mascarillas: "La mascarilla es necesaria, incluso se puede usar una mascarilla casera", aseguraba. También aludía al reciente estudio de unos macacos a los que se les inoculó el virus dos veces y acabaron por desarrollar inmunidad. Sobre esta inmunidad Figueras ha asegurado que dura tan solo de uno a dos años "y decreciendo".

Pero el momento culmen de la intervención de este experto del CSIC en laSexta ha sido al recordar unas polémicas declaraciones de Fernando Simón sobre dónde se puede meter uno las mascarillas:

Figueras ha sido muy claro cuando ha declarado con contundencia: "Lo que no puedes hacer, con todos mis respetos para Fernando Simón, es meterte la mascarilla en el bolsillo, porque el bolsillo es un nido de mierda". Terminaba con una petición a la población: "Usad la mascarilla".

¿Cuándo ha dicho Fernando Simón que hay que guardar las mascarillas en el bolsillo?

Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio y esta semana, con la nueva normativa de la obligatoriedad del uso de mascarillas en la vía pública, se ha destacado el "desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de éstas, resulte incompatible el uso de la mascarilla".

El ejemplo más evidente es el deporte, sobre el que Simón se pronunció en los siguientes términos: "Si uno hace deporte de alta exigencia, de alto esfuerzo, de esfuerzo excesivo, no se pueden usar determinadas mascarillas". Aun así, Simón quiso pedir a los deportistas que portasen consigo las mascarillas: "lo más importante es llevarla aunque sea en el bolsillo para que cuando estemos en una zona donde no podamos mantener una cierta distancia, menor de esos dos metros, poder ponérsela", aseguraba.

"Lo importante es llevar la mascarilla para los momentos en los que una persona vaya a pasar por sitios con mucha gente o se vaya a parar con más personas alrededor", recordaba Fernando Simón en una de las semanas clave para la desescalada en España.