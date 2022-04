“El Internado: Las cumbres”, un escape room del que es “imposible salir”

Silvia García Herráez

Más tenebrosa y oscura que su temporada anterior, con toques incluso de terror, El internado: Las cumbres estrena este viernes su segunda tanda de capítulos, en los que no solo se van hilvanando las tramas abiertas sino que también se descubren nuevos espacios de este lugar que parece un escape room del que es imposible salir.

Está muy bien hecho el juego de que no acabas de conocer el internado del todo, cuando crees que has salido de él te das cuenta de que no, que tiene otros espacios y otros recovecos desconocidos, pero que siguen estando dentro de los terrenos. Gracias a estos dos exploradores -referencia a los personajes de Asia Ortega y Albert Salazar- se van descubriendo los nuevos lugares y nos damos cuenta de que es un laberinto, apunta a EFE el actor Carlos Alcaide, otro de los protagonistas.

Seguir los pasos de Amaia (Ortega), Paul (Salazar), Paz (Paula del Río), Eric (Daniel Arias) y Julio (Gonzalo Díez) obsesionados en dar con el paradero de Manu (Alcaide) ahora que saben que está vivo, a lo que se suma el misterio de la logia del Nido del Cuervo, será como verles resolver una sala de escapismo en la que una pista conduce a otra y lo que en un principio parece un sin sentido poco a poco lo va cobrando.

La trama va a llevar a los personajes por unos sitios muy oscuros y muy, muy jodidos que no se conocían hasta ahora. Todo el empeño ya no solo por escapar del internado, sino por descubrir también la verdad y los misterios que esconde, que no es moco de pavo, incide Alcaide.

Como respuesta al motín provocado por la muerte del profesor Elías, la dirección del centro ha decidido establecer un régimen de terror aún mayor para imponer disciplina al precio que sea. A esto se le suma el asesinato de Rita, cuyas semejanzas con crímenes previos, como el de Alba, hacen pensar a los chicos que un asesino en serie está rondando las inmediaciones del colegio, por lo que todos podrían estar en peligro.

Nuestros personajes tratando de huir van de Guatemala y se meten en Guatepeor -apunta Ortega entre risas-. No solo les cuesta salir de este sitio, sino que además se topan con asesinos y secuestradores, destaca.

Los nuevos ocho episodios de cincuenta minutos de esta producción de The Mediapro Studio y Buendía Estudios añaden más elementos fantásticos a la ficción juvenil escrita por Laura Belloso y Asier Andueza. Han apostado por reforzar esa parte más de terror, pero sigue manteniendo la estructura también de aventura y thriller, señala Claudia Riera, encargada de interpretar a Inés, uno de los personajes más misteriosos de la serie.

Y es que, en esta nueva temporada, Inés descubrirá algo estremecedor sobre su pasado y el de León (Joel Bosqued). La joven conseguirá recomponer algunas piezas que no encajan con lo que le han contado, que le abrirán muchos más interrogantes sobre su vida pasada.

Inés lleva notando que algo no está bien desde el principio, pero no sabía qué estaba pasando, sin embargo, cuando descubre la realidad, ese golpe es un shock absoluto porque es algo muy fuerte para ella (). Para mí es todo un honor interpretar este personaje tan fuerte y valiente, confiesa Riera.

Asimismo, tanto y Inés como los cinco jóvenes, sospechan que lo que la está ocurriendo podría estar relacionado con los extraños experimentos que se están desarrollando en el colegio, en el que están utilizando a los jóvenes como conejillos de indias.

Por otro lado, a esta nueva temporada se sumarán nuevos personajes que darán más riqueza y misterio a las tramas: Irene Anula en el papel de la madre de Paul y Adèle (Daniela Rubio) y Clara Galle como Eva, quien que establecerá una peculiar amistad con Adèle.

Es una amistad un tanto peligrosa -avanza Rubio- Adèle no está pasando por un buen momento y encuentra un soporte en Eva, uno peligroso, pero que apoya. Galle confiesa que construyeron los personajes desde esa filosofía, cuando están juntas hay tensión y a ver qué pueden liar, pero tampoco pueden estar separadas, agrega.