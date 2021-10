La insólita petición del creador de 'Aquí no hay quien viva' a Netflix tras su estreno: “Me sumo”

El creador de la serie de televisión, 'Aquí no hay quien viva', Alberto Caballero, ha aprovechado el estreno de la ficción en la plataforma de streaming Netflix para lanzar una petición y sumarse a las demandas de muchos fans desde hace tiempo. Y es que el guionista, junto a su hermana, fueron los principales guionistas y directores tanto de las aventuras de los vecinos de Desengaño 21 como de Montepinar posteriormente en 'La que se avecina', la versión de Telecinco con el mismo reparto que la ficción de Antena 3.

Precisamente con esta última Caballero ha tenido sensaciones encontradas con el estreno simultáneo tanto de su serie estrella como de la ficción 'El Pueblo'. Y es que el guionista se ha mostrado en contra en más de una ocasión del estreno simultáneo entre la app Amazon Prime y en Telecinco, como explicó en una entrevista en El Confidencial: “Hay una parte que entiendo, que es la evolución del mercado, que contra eso no se puede luchar; y otra parte que me da rabia por la gente. En otros países, la ficción en abierto sigue funcionando y tengo la sensación de que en España nos hemos rendido un poquito pronto”, protestaba.









“Tiene que ser rentable realmente como para que una cadena renuncie a un gran estreno en 'prime time' de su producto, porque es una cosa muy 'heavy'. Pero han pasado otras cosas que han acelerado un proceso de descomposición muy bestia en el consumo de la ficción, que ha sido uno de los pilares de la programación desde siempre”, concluía Caballero, viendo que los datos de audiencia de las últimas temporadas de 'La que se avecina' se veían resentidos.





La petición de Caballero a Netflix



A pesar de que los capítulos de 'Aquí no hay quien viva' ya se habían estrenado hace varias temporadas en Amazon Prime, ahora las aventuras de Juan Cuesta, Emilio, Concha o Vicenta podrán verse en Netflix, un servicio de streaming más popular y de mayor uso. Algo que ha revolucionado a los fans de todo el país, pero también de más allá de nuestras fornteras, concretamente en América Latina.









Es cierto que en países como en Argentina o en Colombia se han desarrollado con los años nuevas versiones de las aventuras de los vecinos de Desengaño, incluso se ha llegado a estrenar en muchas cadenas de televisión los capítulos originales de la serie. De hecho, muchos recuerdan las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que durante una rueda de prensa llegó a asegurar que era su contenido favorito de la parrilla televisiva española. “Ya esa serie es vieja. Cilia (Flores, su esposa) y yo la vemos. Eso es para reírse oyeron. Extraordinaria serie, tremendos actores, tremendos guiones”, aseguraba.

No obstante, no hay rastro de 'Aquí no hay quien viva' en las plataformas de streaming de latinoamérica, a pesar de las demandas de los seguidores de esos países. Algo de lo que se ha hecho eco el propio creador de la ficción, que acudía a Twitter para sumarse a la petición: “Me sumo a la petición a Netflix LAT: Todo el mundo hispano debería poder ver 'ANHQV”, escribía desde su perfil.

