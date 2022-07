Un informe recoge gritos de De Dalmases a periodista: "Me has traicionado"

Un informe encargado por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) recoge gritos que supuestamente dirigió el diputado de JxCat al diputado Francesc de Dalmases contra una periodista del programa 'FAQS', como "me has traicionado", tras una entrevista a la entonces presidenta del Parlament Laura Borràs.

El informe, distribuido este viernes en la Comisión de Control de la CCMA, recoge la versión de la productora 'El Terrat', responsable del 'FAQS', y del propio De Dalmases sobre la supuesta intimidación a una periodista del programa de TV3 el pasado 9 de julio, tras unas preguntas a Borràs sobre su causa judicial abierta.

El informe recoge en la versión de la productora que De Dalmases se llevó del brazo a la subdirectora del programa y empezó a proferirle diversos gritos, y que la propia Laura Borràs trató de calmarle: "¡Francesc, basta!".

Según la versión de la productora, el diputado de JxCat también profirió otros gritos en los que se le escuchó decir "mala periodista", "has faltado a tu palabra", "esto no me lo puedes hacer", "presentadora patética" o "programa de mierda", mientras golpeaba una mesa.

Desde el plató del programa se escucharon los gritos y golpes, y la situación obligó al regidor a intervenir para pedir silencio.

El documento de la CCMA también recoge por escrito la versión de De Dalmases, que admite una discusión con la periodista pero niega que se la cogiera por el brazo o por la muñeca: "No hubo violencia, no hay insultos ni amenazas por mi parte".

Según la versión de De Dalmases, le hizo saber a la periodista su descontento por el hecho de que no se había cumplido lo acordado para que se celebrara la entrevista y que esta le reconoció que se le había "ido de las manos".

Además, asegura que mantiene una relación de amistad con la afectada, y la periodista también guarda buen trato con la presidenta del Parlament suspendida Laura Borràs.

El diputado de JxCat ha reconocido en el documento que la situación ya se había normalizado con la afectada, hasta que salió información en la prensa "magnificando y sacando el contexto de los hechos".

En cuanto al director de TV3, Sigfrid Gras, explica en el informe que, cuando tuvo conocimiento de los hechos, se puso en contacto con la dirección del programa y la directora para "interesarse" por ellos, y que se le trasladó la voluntad de la afectada de no dar a conocerlos.