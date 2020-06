El inesperado sacrificio laboral que hizo Roi Méndez de 'OT 2017' para cumplir su sueño

Roi Méndez fue uno de los concursantes de 'OT 2017' que más dio que hablar en su edición. Su sentido del humor, su capacidad de afrontar las críticas del jurado con ironía y su compañerismo hizo que se convirtiera en el centro de atención de los espectadores del reality musical. Méndez se convirtió en uno de los concursantes más queridos de una edición que todavía se recuerda con cariño. Amaia, Alfred, Aitana, Ana Guerra o Agoney formaron parte del programa en el que todos caminaban unidos.

El cantante de 'Por una vez más' fue entrevistado en Zapeando, el espacio que presenta el periodista y cómico Dani Mateo en LaSexta. Entre otras cosas, contó las consecuencias laborales que le supuso presentarse a Operación Triunfo para poder cumplir su sueño. Méndez trabajaba como músico en la orquesta Olympus y no pudo continuar en el grupo para poder apostar por su participación en Operación Triunfo 2017.

Estas eran sus palabras: “No querían que me presentase al casting porque no querían que estuviese en Operación Triunfo y en la orquesta Olympus a la vez”, aseguraba el cantante. Es más, fue expulsado de la orquesta incluso antes de saber si le habían cogido para el concurso. El artista, de no haber sido seleccionado, habría tenido que buscarse una nueva oportunidad laboral.

El presentador de 'Zapeando', Dani Mateo trató de buscarle una explicación: “Muy fácil, es que no querían que se supiera que formaba parte de la orquesta”.

Como curiosidad, Roi también ha explicado que suspendía Música en el colegio porque aprendió a “tocar de oído y no sabía leer partituras”.

Su última entrevista en COPE Santiago

Roi Méndez estuvo en COPE para valorar su paso por la Academia y todas las oportunidades que le había brindado la vida. Méndez aseguró que desde OT, la gente le saludaba como si todas las ciudades fuesen su pueblo. Una manera muy especial de asegurar la acogida y el cariño que le tenían sus fans. El cantante también reconocía que después del programa de televisión que lo lanzó al mundo de la música, intenta llevar su vida personal de la mejor forma posible.

“Mi lógico desorden”, que así se llama su álbum, es un resultado con el que pretendía cantar a la vida, a sus compañeros y a los miedos que todos tenemos en algún momento. Tuvo buena acogida. El primer sencillo que publicó, “Plumas”, superó el millón de descargas en la web.

A pesar de todo, de la ajetreada promoción que vivió de su álbum reconoció en los micrófonos de COPE que lo que más le gusta es subirse a un escenario y nos contó que en Santiago de Compostela, su tierra, es donde más le apasiona tocar. Una forma de conectar con sus orígenes muy especial.