Las sombras detrás de 'Operación Triunfo': no todo son éxito y fama cuando se apagan los focos

'Operación Triunfo 2020' cerraba las puertas de su edición coronando a Nia como la vencedora de los 100.000 euros de premio en una edición más protagonizada por las polémicas generadas y el coronavirus que por la propia música. En una edición donde la victoria careció de emoción debido a la superioridad de la canaria el talent intentó alimentar a su voraz público con otros contenidos.

Ahora, y debido a la situación provocada por el COVID-19 en el país, estos triunfitos se enfrentan a una gira mermada por las medidas y que en un principio solo contará con 4 conciertos, algo que también mermará los bolsillos de los concursantes notablemente.

'Operación Triunfo', en sus 11 ediciones, ha sido un programa que ha dado grandes artistas al panorama musical español. Artistas que han conocido el éxito como David Bisbal, Chenoa, Manuel Carrasco, Pablo López, Aitana, Lola Índigo, Alba Reche o Natalia Lacunza entre otros. Sin embargo, pasar por el concurso musical más famoso de España no garantiza el éxito, ni siquiera una carrera musical, muchos son los concursantes que han caído en el olvido de todos los 16 que entran cada edición en la Academia. Tampoco ganar una edición garantiza nada a sus ganadores, algo que a posteriori puede suponer un golpe psicológico de gran calado.

Para repasar algunas de las sombras que deja el concurso musical, el máximo exponente es Rosa López, la ganadora de 'Operación Triunfo 1'.

Rosa López se convertía en la primera ganadora de 'Operación Triunfo' RTVE

La difícil adaptación a la vida real después de 'Operación Triunfo' y la ansiedad de un futuro incierto

En 2001 llegaba a las televisiones de toda España el nuevo concurso musical de TVE, un concurso que tenía como objetivo buscar al nuevo representante de Eurovisión del país y también lanzar a nuevos artistas. El éxito que tuvo este formato pillo de sorpresa hasta a los propios responsables de 'Operación Triunfo'. Todo un fenómeno que se tradujo en audiencias históricas y un fenómeno fan hasta aquel entonces nunca visto.

Buena cuenta de ello hicieron TVE y Gestmusic que aprovecharon todo este éxito para comercializar todo lo posible el concurso; merchandising, conciertos, discos, revistas, ropa, etc... Sin embargo vivir en la burbuja de la Academia durante más de 3 meses, sin conexión con el exterior y con el único contacto de los compañeros, profesores y miembros de 'OT', contrasta con lo que se encuentran los concursantes al salir del concurso, algo que puede suponer un duro golpe psicológico.

Así lo han confesado 20 años después los concursantes de aquel primer 'Operación Triunfo', cómo el paso por el concurso les afectó psicológicamente: "Lo vuelvo a decir y lo diré. Yo fui a un psicólogo. Y lo diré, digan mis compañeros lo que digan, todo el que entró ahí creo que estábamos para psicólogo, porque necesitabas desahogarte, explicar tu experiencia, cómo te tomas la vida… Porque te agobias", afirmaba Nuria Fergó en el documental especial que se produjo con el motivo del reencuentro de los participantes de aquella edición. A estas declaraciones también se sumó David Bustamante: "Necesité la ayuda de varios psicólogos para recuperar las riendas de mi vida".

Sin embargo, este 'mal de altura' no es solo exclusivo de la primera hornada de triunfitos, participantes de todas las ediciones han ido admitiendo la dificultad de adaptarse al cambio de ser anónimos a personas relativamente conocidas. Caso similiar al de la primera generación sufrieron los concursantes de 'Operación Triunfo 2017'. El renacer del concurso supuso otra nueva vida para el concurso en cuanto a éxito y fenómeno fan.

Así la primera que habló abiertamente de la ayuda psicológica que necesitó fue Ana Guerra, a quien siguió en la mismo línea la ganadora de esa edición, Amaia Romero: "Cuando salí no me enteraba de nada y me vino todo encima. De hecho, todavía no termino muy bien de digerirlo. Sigue habiendo temporadas en las que estoy un poco loca. He ido algunas veces al terapeuta para tratar mi inestabilidad emocional".

La fina línea entre el éxito y el olvido

El micromundo en el que viven los concursantes en la Academia también se rompe al salir cuando los concursantes se tienen que enfrentar a su futuro laboral, a hacerse un hueco en el mundo de la música. Al principio estos concursantes están guiados sin poder desmarcarse de lo que les dictan desde las productoras que colaboran con el programa. Sin embargo el éxito que los concursantes tienen dentro del concurso, o tras los primeros pasos que dan puede influir enormemente en como trate una productora a un concursante u otro.

"Al final todo son intereses. Todos hemos tenido productora, pero es que no tienen obligación de ponernos una. Tienes que ir con esta premisa: voy a un programa en el que me lo voy a pasar estupendamente, voy a hacer un par de contactos, mi madre me va a ver en la tele y listo. Y si luego te llevas el pelotazo, pues genial", intentaba explicar Javián, concursante de la primera edición en una entrevista en 'Sálvame'.

"Eso lo entiendo. Es un negocio y si a mí alguien no me interesa, pues no le voy a sacar otro disco. Así de fácil. Es como si a mi no me funciona una chica en la heladería... Pues la voy a despedir", continuaba Javián dando luz sobre todos esos concursantes que se han quedado en el camino de la fama, siendo finalmente olvidados.

Sobre este tema también ha tenido sus dudas Rosa López, que a pesar de ser la ganadora de la edición más éxitosa, eso no se ha visto reflejado en su carrera musical donde se ha visto relegada en comparación a compañeros de su edición como Bisbal, Bustamante o Chenoa. Tan duro ha sido para ella que llegó a plantearse dejar el mundo de la música: "Para mí era un pecado solo pensarlo después de tanto esfuerzo propio y de mi padre. Pero sentí como si la vida no avanzara, sentí un gran vacío. La vida solo se vive una vez", le decía Rosa 'de España' a Bertín Osborne.

Sin embargo, a pesar de las ataduras que suponen las productoras y discográficas los artistas pueden encontrar su camino creando su propio sello como forma de identidad. Esto es lo que han vivido Pablo López, que consiguió el éxito musical 7 años después de salir del concurso siendo muy crítico con la forma de hacer música de las discográficas, o la propia Mimi Doblas, quien tras ser la primera expulsada y la que menos cobraba de sus compañeros (a eso iremos más adelante), creó su propia marca 'Lola Índigo' junto a unas bailarinas obteniendo más éxito y repercusión que la mayoría de sus compañeros de edición.

Caso similiar ha vivido Amaia, quien ha sido criticada por algunos sectores por tardar más de un año en sacar un disco en solitario tras su victoria en 'Operación Triunfo' y no haber aprovechado el tirón del talent: "Había mucha prisa por sacar un disco pero yo quería hacerlo bien y cuidar cada detalle y quería hacerlo perfecto. Y entonces dije que necesitaba más tiempo. Si lo hubiese sacado tras OT, igual hubiese tenido mejores números, pero entonces no tendría cosas que ahora tengo como la libertad", afirmaba tras la publicación de su disco 'Pero no pasa nada'.

Gisela desvelaba también que tras la segunda temporada del concurso solicitó la carta de libertad a la productora que les llevaba a todos. Según explicaba 'la chica Disney' lo que hacían era repartir el trabajo entre todos, buscando quien estaba libre en ese momento. "Llegaban y preguntaban por mí, pero como yo ya tenía trabajo no me lo comunicaban", comentaba para hacer entender como las productoras y discográficas manejan a los triunfitos tras la salida de la Academia.

La desigualdad de sueldos y facturación de los triunfitos

Otra de las discrepancias que han tenido los concursantes con el programa ha sido el dinero recibido por parte de los triunfitos en la gira. Los primeros concursantes confirmaban que al salir de la Academia: "Cuando salimos de la academia, vimos una cantidad de dinero que nunca habíamos visto en nuestras vidas", decía Bustamante sobre el asunto. Sin embargo esta rentabilidad no fue algo que fuese a parar directamente a los concursantes ya que Geno explicaba que en el primer concierto que dieron todos los concursantes solo recibieron un "bocadillo y un refresco", quien también explicaba que en aquella época fue Chenoa la que más reivindicativa fue para mejor las condiciones de los triunfitos durante aquella gira.

De lo que no hemos sido capaces de averiguar es de si los concursantes perciben algún tipo de beneficio económico tras su paso por el concurso, es decir, si cobran por estar en la Academia. Al parecer todo hace indicar que es a partir de que salen del concurso y comienzan la gira cuando empiezan a tener ingresos económicos. Así lo explicaba Amaia: "No, no nos pagan nada. Solo los conciertos. Los 100.000 euros que me corresponden como ganadora de 'OT' me los dan en julio. Se los daré a mis padres, que sabrán que hacer con ellos", algo con lo que también explicaba un defecto del programa con el que han coincidido otros de los concursantes, que es la demora en el pago de los premios.

A pesar de ello, esto podría haber cambiado en la última edición, ya que por primera vez en la historia del concurso, los triunfitos han estado componiendo sus propios temas dentro de la Academia y firmando por distintas discográficas, lo que les podría generar ingresos antes de terminar la edición. Así sucedió con 'Que sabrá Neruda', la canción de Javy Ramírez que se convirtió en el mejor estreno musical del año en su momento acarreando beneficios por la compra de la canción y también por las reproducciones para su intérprete y también para las productoras detrás de la canción, todo ello tres meses antes de que acabase la edición.

Los concursantes de 'Operación Triunfo 3' han sido los más castigados por el olvido

Las mayores discrepancias también llegan en la diferencia de sueldos que reciben los participantes de una misma edición en la gira. Era el propio Tinet Rubira quien explicaba en redes sociales estas diferencias tras saltar polémica hace un par de años: "Un concierto de 'OT' es muy muy muy caro, carísimo. Cuando los chicos firman el contrato, se les habla de una posible gira y ya ahí se les dice lo que van a cobrar. El primer expulsado es el que cobra menos, 1.200 euros por concierto, y el ganador, 3.500 euros. Solo con los cachés se van 35.000 euros. Faltan los bailarines, los músicos, escenarios, luces... Un concierto de 'OT' no puede ir a según qué ciudades, y creo que ha habido un error. Si yo fuera promotor solo haría conciertos en las ocho ciudades de los 'castings'", explicaba el director de Gestmusic. Sin embargo tras la recriminación de Damien, concursante de 'OT 18', Rubira tuvo que rectificar: "Ya he comprobado lo que cobran los concursantes en la gira de OT van de los 1000€ los que salen las primeras semanas hasta los 5000€ que cobra el ganador. Los tramos son 1000, 2000, 2500, 3000 y 5000€ brutos por concierto, según la semana de expulsión".

Ya he comprobado lo que cobran los concursantes en la gira de @OT_Oficial van de los 1000€ los que salen las primeras semanas hasta los 5000€ que cobra el ganador.

Los tramos son 1000, 2000, 2500, 3000 y 5000€ brutos por concierto, según la semana de expulsión. https://t.co/aPZXP49Nrz — Tinet Rubira (@tinetr) October 7, 2019

Tras estas informaciones de la dirección de 'OT' se puede sacar lo que se embolsaron los concursantes por los conciertos al salir de la Academia. Así, como la gira de 'OT 2017' constó de 22 conciertos, Amaia se habría llevado 110.000 euros y Mimi, la primera expulsada de esa edición, 22.000. En cambio, las cifras de 'OT 2018' serían más reducidas: el primer expulsado habría cobrado 12.000 euros, mientras que Famous, el ganador, habría ganado 60.000 euros.

Fue la propia Mimi quien admitía en 'La Resistencia' que había ingresado 50.000 euros después de pasar por el programa y sacar sus primeros singles. Sin embargo, en nuestros días, las redes sociales también tienen un gran impacto en lo que perciben los artistas con la publicidad que generan. Así a los pocos meses del final de 'OT 2017', Ismael El Qudsi, experto en redes sociales, aseguraba que Aitana y Ana Guerra eran las que más cobrarían (entre 5.000 y 10.000 euros por una foto promocional de una marca). Cepeda y Roi, entre 1.000 y 3.000 euros con su medio millón de seguidores. Una brecha entre los concursantes que se ha ido abriendo con el paso del tiempo dejando estancada la carrera de concursantes como José Antonio o Raoul, mientras que Ana Guerra y Aitana siguen creciendo.

El curioso caso del 'cheque perdido' de Rosa López

Como no podía ser de otra manera, Rosa López merece un apartado especial en este caso. La ganadora de 'Operación Triunfo 1' contó una anécdota que dejaba a todos soprendidos. Fue en el programa de TVE 'Hora punta', en pleno auge de 'OT 2017' y promocionando el documental del reencuentro, cuando la granadina confesó que había pérdido el cheque con el premio de su concurso: "Pues que te dan un cheque enorme y luego no me acordé de dónde lo había puesto. Yo pensaba que era un cheque de verdad", explicaba sobre el talón con 15 millones de las antiguas pesetas (90.000 euros) que le dieron en la final.

También confesó que durante sus primeros 6 años de carrera no se preocupó por el dinero que estaba generando y que solo se dedicaba a cantar: "Seis años después empecé a preocuparme por el dinero porque, de repente, te preguntas por el beneficio que has tenido. Llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado, no sé quién... Pero eso ya pasó...", decía sin dar más pistas.

En este caso, también volvió a aparecer en redes sociales Tinet Rubira para evitar polémicas sobre si Rosa había cobrado su premio del programa: "No pongo en duda que a ella no le llegara el dinero pero el premio se entregó, se cobró. Seamos serios", escribía.

La maldición de los ganadores

Nia, a pesar de su talento tendrá que trabajar duro si quiere hacerse un hueco en la música ya que la victoria en 'Operación Triunfo' lo que menos significa es éxito musical, para ello solo hay que repasar a los 10 ganadores del concurso antes de la canaria. Solo Rosa López y Lorena Gómez gozan de una carrera larga y con reconocimiento del gran público. Otras ganadores como Ainhoa Cantalapiedra o Virginia Maestro han seguido en el mundo de la música pero con menos éxito. Los casos más recientes son Amaia Romero, que tiene su legión fiel de fans pero que no se acerca a éxitos de su edición como Aitana o Lola Índigo, y Famous, cuya carrera parecía olvidada solo en un año hasta que reapareció en la final de 'Operación Triunfo' para darle el testigo a Nia.

Virginia Maestro fue la principal apuesta de Risto como jurado llegando a participar más tarde en su discoArchivo

