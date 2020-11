La inesperada reaparición de Pepe Navarro en televisión tras varios años alejado de los platós

'Mask Singer' volvió la noche del jueves para arrasar en datos de audiencia, lo mismo que sucedió la semana pasada con su estreno. Una vez más, tanto los espectadores como los investigadores, se mantuvieron expectantes y se sorprendieron al ver que personajes famosos se escondían bajo las máscaras.

El momento más tenso de la noche llegó cuando ninguno de los investigadores consiguió acertar quien se encontraba bajo el disfraz del pulpo, ni si quiera se acercaron. Durante su video de presentación, como mecánica del concurso compartieron algunas pistas con el público: "Muy reconocido", "Su tinta había dejado huella en su sector" y que se había codeado con personalidades como Al Pacino y Robert de Niro.

Sin saber que responder, Javier Calvo y Javier Ambrossi apostaron por que se trataba de Dabiz Muñoz, el famoso chef y pareja de Cristina Pedroche. Por otro lado, Malú se decantó por Mario Casas, mientras que José Mota pensaba que se trataba del cocinero José Andrés.

Durante la actuación, en la que el intérprete cantó un tema de Dvicio, los Javis fueron los que mostraron una mayor fustración, ya que ambos aseguraban que les "sonaba muchísimo" su voz, lo que resultó ser algo lógico cuando el pulpo destapó su cabeza.

Bajo el disfraz se encontraba Pepe Navarro, quien trabajó con los Javis hace tan solo unos meses durante el rodaje de 'Veneno', ya que salió en el quinto episodio de la serie, en el que se mostraba la época en la que Cristina comenzó a convertirse en un personaje mediático gracias a sus apariciones en 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y 'La Sonrisa del Pelícano', formatos presentados por Navarro.

Ante las caras de sorpresa de los investigadores, mientras intentaban recuperar el aliento, Navarro pronunció sus primeras palabras frente a las cámaras tras varios años sin pisar un plató de televisión: "Esto es divertidísimo, esto es emocionante. Además no sé si sabéis lo que se hace para llegar aquí. Cuando nos han recogido, cuando con las máscaras nos meten en el coche, íbamos rezando para que no nos detuviese la policía. Por si al vernos la policía pensaba que eramos terroristas o que íbamos a cometer un asalto".

La reacción de los Javis

"Ha sido empezar a cantar y digo: 'conozco la voz'. Sabía que esta voz la conocía", confesó Ambrossi. "Hace poco nos hemos visto y es una de las cosas más bonitas que hemos hecho en 'Veneno'", añadía por su parte Calvo. "Sabía que conocía. Claro, hemos estado con los vídeos de Pepe, he soñado con Pepe Navarro preparando 'Veneno', me sé de memoria todo su trabajo, he leído su libro, he investigado sobre él... Que esté aqui delante, siempre es honor", concluyó.

"Creía, sinceramente, que me habías descubierto nada más empezar. Has empezado a decir 'Pepe' y yo: 'Ya está'", ha reconocido el periodista. "Decía Pepe Rodríguez, el cocinero. Pero ni de lejos", exclamó Calvo mientras se ponía las manos sobre la cabeza sin poder salir de su asombro.