El PP, indignado con Ana Blanco y TVE por este mensaje sobre Illa: "¿No se cansan de manipular?"

Este lunes, la manera en la que el Telediario de TVE, presentado por Ana Blanco, informó de las últimas novedades sobre la vacuna ha sido muy criticada. Como es habitual, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar, pero lo que ha llamado la atención es que, entre ellos, han destacado los comentarios de algunos diputados del Partido Popular.

Todos ellos se han quejado de que la presentadora hablase de la autorización de las vacunas contra la covid-19 mientras, de fondo, se plasmaba sobre la pantalla una imagen de Salvador Illa, ministro de Sanidad, junto al siguiente mensaje: "Illa precandidato".

"Está previsto que la Agencia Europea del Medicamento autorice la de Moderna el próximo miércoles, pero según alguna informaciones para empezar a distribuirla ya puede llegar hoy mismo. Veremos qué pasa en las próximas horas", comentó Ana Blanco al respecto, a la vez que aparecía una instantánea que no tenía que ver con la mencionada noticia.

No obstante, acto seguido, todo cobró sentido. La presentadora pasó a la siguiente noticia y habló de las elecciones catalanas. Por este motivo, el equipo de TVE había puesto la imagen de Illa, anunciando que es el precandidato del PSC, pero se adelantaron. A pesar de parecer un fallo, muchos acusaron a la cadena de "manipulación" y "propaganda".

"¿No se cansan de manipular? #manipulaciónRTVE", escribía Eduardo Carazo, diputado del PP, en su cuenta oficial de Twitter. Lo que acompañó con el vídeo del momento en el que Blanco informaba de los sucedido con la fotografía de Illa.

Asimismo, Macarena Montesinos de Miguel, diputada del Partido Popular, también se pronunció al respecto: "¡¡Como no!! Los @telediario_tve del gobierno de Sánchez al servicio electoral de #SalvadorIlla".

También se hicieron eco las figuras de otros partidos políticos. Este es el caso de María José Calderón, diputada de Ciudadanos: "Esta propaganda de fondo la pagamos todos. En RTVE no tienen vergüenza ni la conocen".

Críticas en Twitter

A estas opiniones se sumaron otros usuarios, quienes también se dieron cuenta de los sucedido. "Es increíble, están hablando de otras cosas con el cartelón detrás...", decían. "No de otras cosas, hablan de un posible adelantamiento de la aprobación de la otra vacuna (noticia positiva) con él “ministro” de fondo, por si la asociación cuela, como si fuera mérito suyo", agregaban.

"Es repugnante. Y lo que me gustaría es que se estudiase si esto no es constitutivo de malversación de fondos. La Sra. Rosa María Mateo debe ser apartada ya de su cargo", comentaban otros. "Y por esto no debería haber nada público todo lo pudre el estado. A ver cuándo aprende la gente y les van dando por donde amargan los pepinos", añadían.

