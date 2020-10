La increíble revelación de Mario Casas sobre el retorno de 'Los Hombres de Paco': "Ni la trama"

Mario Casas ha estado en 'Zapeando' para valorar la vuelta de 'Los Hombres de Paco'. Esta serie supuso un antes y un después en la vida profesional del actor y tiene muchísimas ganas de volver a compartir horas de rodaje con sus antiguos compañeros: "Tengo ganas de estar así como están ellos", decía Casas mientras le ponían imágenes de Paco Tous, Hugo Silva y Michelle Jenner.

Lo que ha sorprendido mucho son sus palabras respecto este regreso que muchos fans ansían. El intérprete dice no saber gran cosa sobre el rodaje: "No sé cuántos días serán, ni la trama. No me han explicado nada. Está a punto de acabar y no tengo ni idea", incidía. Todos los allí presentes y los espectadores de 'Zapeando' se quedaban un tanto desconcertados ante tales palabras. Unas pistas sobre su vuelta que han creado más dudas.

Eso sí, el actor ha adelantado algunos detalles sobre su participación en el episodio que dirigirá González Molina: "Él dirigía la serie y fue quien me propuso hacer '3 metros sobre el cielo'", decía Casas. Una estrecha relación profesional que comparten ambos, ya que han coincidido en otras ocasiones como en 'Palmeras en la Nieve' o en 'El Barco'.

Fernando González Molina será el director de esta secuela producida por Atresmedia TV en colaboración con Globomedia. El elenco completo lo conforman Paco Tous, Hugo Silva, Michelle Jenner, Neus Sanz, Pepón Nieto, Carlos Santos y Adriana Ozores. Además, se incorporarán nuevos rostros como Amparo Larrañaga, Amaia Sagasti y Juan Grandinetti.

Para Paco Tous, la vuelta de la serie tiene mayor "calidad de rodaje" que antes

Hace poco tiempo, entrevistaron al actor Paco Tous, el intérprete que se encarga de dar vida al inolvidable Paco Miranda. Para él, "Los hombres de Paco" regresan a la pequeña pantalla, porque en su momento fue "diferente y emblemática" y, aunque en un principio "casi" no se creyó la vuelta de esta ficción policíaca, ha reconocido sentir "el vértigo de no estar a la altura de ese personaje de hace quince años", pero ha confesado que esa sensación también le ha hizo "decir que sí a probar". Una nueva aventura que seguro le hará recordar emblemáticos momentos con sus compañeros de profesión.

"Se ha convertido en una ilusión", ha afirmado Tous, quien ha destacado que el rodaje de esta nueva temporada "es como volver a algo muy familiar", ya que se está trabajando con la misma esencia "de aquellos Hombres de Paco del principio".