Iñaki Williams cuenta emocionado como sus padres llegaron a España: "Mi madre saltó la valla embarazada de mí"

Iñaki Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao era el encargado de inaugurar la semana de invitados en 'El Hormiguero'. Lejos de parecer la típica estrella alejada del mundo, Williams demostró ser un jovén consciente de la persona que es, con humildad y no olvidando sus origenes.

Comenzaba Iñaki, recordando que siempre había sido fan del programa, más tarde lo reafirmaría cuando declaraba que cuando cuidaba de su hermano le ponía el programa de Pablo Motos para entretenerlo.

En lo deportivo, Motos se interesó por saber que se siente al marcar un gol como el que Williams marcaba en Copa del Rey en el último minuto para darle el pase a semifinales a su equipo frente al Barça. El vasco ponía un ejemplo muy gráfico: "Cuando ves que rebasa la línea de gol, es como un orgasmo". A pesar de la alegría de este gol, el jugdaor del Athletic confirmaba que en este tipo de jugadas siempre se sufre algún daño colateral: "Cuando vinieron los compañeros a felicitarme por el gol ante el Barça, uno me dio un pisotón y tengo aún el empeine hinchado".

También tuvo tiempo de echar piropos al Barça y a Messi, un jugador que ficharía para el Athletic si se pudiese. Además, no ocultó su amor por los colores del Athletic afirmando que aunque le vienera una oferta del equipo blaugrana, le diría que no.

Iñaki Williams:"Mi madre saltó la valla embarazada de mí"

Más allá de lo deportivo, Pablo Motos preguntó a Williams por su faceta más humana. El jugador del Athletic alabó a sus padres y narró la travesía que vivieron hasta llegar a Bilbao: "Mis padres son superhéroes. Dejaron todo atrás, y mi hermano y yo les debemos todos". Williams también afirmaba que hasta que no fue mayor no supo realmente como sus padres habían llegado a España, ya que esta siempre le decía que "habían llegado en avión".

Continuaba Iñaki contando que: "Mi madre me contó la historia en el sofá de casa y me pusó los pelos de punta. Saber que tus padres han cruzado el desierto del Sahara, han visto morir a gente por el camino, les metieron en una carcel, estuvieron como refugiados de guerra... Gracias a que se encontraron a gente buena, a gente que les ayudó, les abrió la puerta de llegar a Bilbao y el destino quiso que yo naciese en Bilbao y es por eso que soy jugador del Athletic. A veces hay que creer en el destino, si hubiera nacido en otro sitio no sería jugador de fútbol", afirmaba mientras su madre le observaba con lágrimas en los ojos desde el público.

La madre de Iñaki Williams emocionada en 'El Hormiguero'

En ese momento, Pablo Motos recordaba que la madre de Iñaki Williams, de origen ghanés, saltó la valla de Melilla. Así lo contaba el jugador del Athletic: "Me llevaba en la tripa y la verdad es que tiene un mérito increíble jugarse su vida y la de su propio hijo. Cuando recuerdo eso me hace no olvidar de donde vengo, lo que han sufrido mis padres, y eso es lo que me hace ser feliz".

Finalmente cerraba este episodio humano alabando la figura de su madre y contando que él mismo fue el que hizo de padre de su hermano porque sus padres se encontraban siempre trabajando: "Todos sabemos la importancia de los hijos de una madre. Ella nos hace las cosas más faciles, maneja todo el día a día mío, y es la primera persona a la que llamo cuando pasa algo. Estoy muy agradecido de tener la madre que tengo".

El episodio racista frente al Espanyol

Motos también quiso sacar a la luz el tema del episodio racista que sufrió Williams hace unas semanas en Cornellá mientras se disputaba el Espanyol-Athletic. Sobre esta polémica, Williams quiso quitarle hierro al asunto y denunciar este tipo de actuaciones: "No fue toda la afición del Espanyol. Fueron 12-15 impresentables que fueron al campo a insultar en vez de animar a su equipo. Debemos educar para que vean que eso está mal, no por mí, lo que hagan cuatro tontos me da igual, pero la gente que está en la calle, que vende CDs, que ellos lo sufran es peor. A mi, que soy Iñaki Williams, me da igual. Pero la gente que viene a ganarse el pan sí lo pasa mal".