Iñaki López señala un detalle físico de Cristina Pardo y ella alucina en directo en laSexta: "¿No es natural?"

Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Más vale tarde'.Antes de hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en la invasión de Rusia a Ucrania y en el aumento de contagios por coronavirus, el programa realizó una conexión en directo con Dani Mateo desde 'Zapeando'.

Como es habitual, antes de dar comienzo al programa, los presentadores realizaron una conexión en directo con Dani Mateo, desde 'Zapeando', para coger el relevo de las tardes de laSexta. "No son pelirrojos, pero tienen un talento increíble. Son Iñaki López y Cristina Pardo desde el plató de 'Más vale tarde'. Muy buenas tardes, compañeros. No sois pelirrojos, pero podríais serlo perfectamente", les presentaba Dani Mateo, después de hablar de los pelirrojos con Cristina Pedroche, Miki Nadal y Quique Peinado.

"Porque no queremos. Decidimos, finalmente, no serlo. Yo me lo pensé mucho, pero no me pega", reaccionaba el presentador muy irónico. "A lo largo de mi vida he llevado el pelo de múltiples colores", confesaba entonces Cristina Pardo. "¿No es natural?", preguntaba de pronto López, señalando el pelo rubio de su compañera. "Aunque fuese un cacho, me lo ponía de otro color porque me aburría", agregaba ella.

"Es su color natural, Iñaki. Hay que ser malo", respondía Mateo por Pardo. "Escucha, Iñaki", le interrumpía la presentadora a López. "No seas muy malo porque tengo yo más cosas para contar que tú", soltaba la periodista, dejando claro que tiene mucha más información personal sobre él que Iñaki de ella. "Eso es verdad. Podrías acabar con mi carrera cuatro veces", corroboraba el conductor del espacio.

Este tipo de divertidos momentos se han convertido en algo habitual al inicio del programa de laSexta. Al igual que no es la primera vez que hacen comentarios de su físico o confiesan algunos de los secretos que comparten tras las cámaras, ya que pasan muchas horas juntos y mantienen una estrecha relación. Algo similar se vivió hace unas semanas.









"Te voy a decir cuánto pesa"

Tras lanzar un par de bromas, Mateo sintió curiosidad por cómo es la relación de la pareja de presentadora fuera de cámaras. "Vosotros, como pareja, ¿Qué tal?", comenzó preguntando el conductor del espacio. "Por ejemplo, Cristina, ¿Tú sabes lo que pesa Iñaki?", quiso saber de pronto el presentador de 'Zapeando'. "¿Lo que pesa Iñaki? ¿Pero qué clase de preguntas me haces?", se quejaba Pardo. "Hay que saber de la pareja...", se justificaba Mateo.

"Pero me podrías haber preguntado algo que fuera de nuestro día a día... Pero cuánto pesa... Te lo voy a decir", reflexionaba la periodista. "Pesa 78", soltaba Pardo. En ese momento, López se quedó totalmente sorprendido y se acercó a la cámara: "Lo ha clavado. 78 kilazos. Tal cual. Sí, señor. Lo ha clavado".

"Yo apuesto por sus 46", señalaba el presentador sobre el peso de su compañera. "Sí...", reaccionaba Pardo muy irónica sin poder aguantarse la risa. "Venga, el segundo apellido de Iñaki", quiso saber también Mateo. "Te puedo decir el segundo nombre", apuntaba la presentadora. "¿Cómo? ¿Tiene segundo nombre?", se les escuchaba decir a los colaboradores de 'Zapeando'.

"Ignacio María", soltaba la presentadora, acertando de pleno. "Ignacio María...", decía Mateo muy sorprendido. "Dos de dos. Ignacio María es mi nombre auténtico y lo pone en mi DNI, es verdad", corroboraba el conductor del espacio de laSexta. "Ya lo veis, como pareja estamos en la etapa más dulce", bromeaba López ante los aciertos de su compañera. "Pero porque me han hecho las preguntas a mí", apuntaba Pardo entre risas. "Menos mal", reconocía López.