Cristina Pardo revela los políticos que han rechazado las llamadas de 'Liarla Pardo': "Mira, lo voy a decir"

Este domingo, 'Liarla Pardo' ha emitido una de sus entregas más especiales. Como cada fin de semana, Cristina Pardo se ha puesto al frente del programa de laSexta para analizar todas las noticias de la actualidad junto a los colaboradores. No obstante, esta vez, ha sido su último programa.

A partir de la próxima temporada, Pardo cogerá el relevo de Mamen Mendizábal junto a Iñaki López. Mendizábal ha decidido dejar su programa tras 9 años al frente, lo que ha provocado la salida de Pardo y López de 'Liarla Pardo' y 'La Sexta Noche', respectivamente. Como consecuencia, Nuria Roca ocupará el puesto de Pardo y José Yélamo se pondrá al frente del espacio de los sábados por la noche. Todas estas modificaciones en la programación de laSexta, han supuesto la emisión de varias emotivas despedidas antes de finalizar la temporada.

Al ser el último domingo de la temporada, la conductora del espacio de laSexta ha aprovechado para desvelar algunos detalles que los espectadores desconocen. A pesar de que muchos políticos han querido despedirse de la presentadora al haber participado en el espacio en multitud de ocasiones, la periodista ha querido lanzar una pulla a todos aquellos que han rechazado participar en su programa durante estos años.

"A ver si luego entran todos en el programa, que en este programa...", comenzaba diciendo la periodista al hablar sobre la participación de los políticos en el espacio. "Mira, lo voy a decir", sentenciaba entonces para, acto seguido, desvelar una información hasta ahora desconocida para todos.

"En este programa hay partidos que no me atienden nunca", aseguraba la presentadora. "La dirección del PSOE... Nunca. Los barones sí, pero la dirección del PSOE nunca jamás en la vida", confesaba Pardo, dejando muy sorprendidos a sus compañeros. "¿Cómo?", exclamaba Antonio Miguel Carmona. "A mí los barones me atienden. Y Abel Caballero, por ejemplo, también. La dirección no", agregaba la comunicadora.

"Podemos... Echenique... Nadie. Nunca. La dirección de Podemos tampoco. Nunca nadie me ha atendido. No sé", reconoció la conductora del espacio de La Sexta. "Ahora tengo de lunes a viernes para dar la chapa. Mal se nos tiene que dar que no les venga bien alguna día de la semana. Que no les venga bien el domingo lo puedes entender, pero hombre, de lunes a viernes, un hueco digo yo que habrá", concluía Pardo entre risas, dejando claro que espera que sea diferente en su nueva etapa como presentadora de 'Más vale tarde'.

"Tenía cerrado a Toni Cantó para el domingo"

De la misma manera, el pasado viernes, Cristina Pardo confesó a Hilario Pino en 'Más vale tarde' que Toni Cantó había rechazado hablar con ella. La presentadora de 'Liarla Pardo' quería hablar con el político en su último programa tras conocerse su polémico fichaje por la Oficina del Español creado por Isabel Díaz Ayuso.

"Tenía cerrado a Toni Cantó para el domingo. Me lo confirmó el miércoles y hoy nos ha dicho que no. Lo lamento muchísimo; los españoles tienen derecho a saber en base a qué va a cobrar los 75.000 euros de su salario", declaraba la periodista, aparentemente ofendida por la actitud de Cantó.

"Si tan importante es defender el español, ¿Cómo puede ser una oficina unipersonal?", añadía la comunicadora. "Yo creo y lamento, porque Toni Cantó me parece un buen parlamentario, que él mismo no sea consciente de que con las cosas que va haciendo está perdiendo su credibilidad. En todo caso, como es algo que afecta a muchos políticos, supongo que le dará igual", zanjaba.