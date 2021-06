Iñaki López lanza una advertencia a su nuevo sustituto en 'La Sexta Noche': "Para que te vayas preparando"

Hace unas semanas, Mamen Mendizábal informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en 'Más vale tarde'. La periodista, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de laSexta, se ha decantado por pasar página para poder enfrentarse a nuevos retos profesionales. Por el momento, solo se sabe que su futuro trabajo será en la misma cadena.

Esta noticia ha supuesto una oleada de cambios para Atresmedia, ya que su salida ha provocado la desaparición de otros compañeros de cadena de su programa.Iñaki López y Cristina Pardo serán los encargados de coger el relevo de Mendizábal en 'Más vale tarde'. Esto ha supuesto que 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo' se queden sin sus icónicos rostros.

A pesar de todo el revuelo causado en La Sexta por los constantes cambios, se confirmó que Nuria Roca será la encargada de presentar su propio programa la tarde de los domingos. Como consecuencia, Pardo se despedirá de 'Liarla Pardo' en julio y con ella su formato, ya que no volverá con una nueva temporada. Mientras que, de la misma manera, según corroboró Iñaki López en sus redes sociales, José Yélamo será el presentador que se pondrá al frente de 'La Sexta Noche' la próxima temporada.

A raíz de esto, este sábado, José Yélamo intervino en 'La Sexta Noche' a través de una videollamada con Iñaki López. Nada más empezar la entrevista, el conductor del espacio informó a los espectadores de que Yélamo ha sido el periodista elegido para relevarle. A raíz de esto, Yélamo hizo algunas preguntas al presentador sobre cómo hacer su trabajo cada sábado.





"Para que te vayas preparando..."

El periodista quiso saber cómo se la ingenia López para estar de pie al frente de las cámaras durante tanto tiempo, dado que el programa se emite de 21h a 2:30h sin descanso. A pesar de que él viene aprendido de casa, ya que también pasaba muchas horas en 'Más vale tarde', nunca ha pasado más de cinco horas al frente de un plató como lleva haciendo López cada año desde hace nueve años.

"¿Cuál es tu truco para aguantar cinco horas de pie y no acabar reventado? He leído por ahí que usas medias de compresión. Si esto es verdad, me gustaría que lo confirmaras y me dijeras dónde las compras", decía entonces Yélamo. "Yo soy más de medias de red", bromeó López. No obstante, acto seguido, el conductor del espacio de La Sexta reconoció que no tiene ningún truco porque, en realidad, "parte del programa transcurre sentado".

Aunque esto le tranquilizó, la siguiente advertencia de López fue la que tensó al que será el nuevo presentador de 'La Sexta Noche': "Cuando comenzó este programa, duraba cuatro horas. Ahora ya vamos por cinco y media. Cuando te incorpores tú, que eres más joven, igual acabáis enlazando con la Santa Misa. Para que te vayas preparando... Igual le tienes que dar el testigo a Nuria Roca cuando acabes".