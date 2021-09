Iñaki López lanza una acusación contra Abascal en Más Vale Tarde y Almeida le frena: “¡No lo voy a aceptar!”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, frenaba en seco esta semana al nuevo presentador de 'Más Vale Tarde', Iñaki López, durante una entrevista en el programa de las tardes de La Sexta cuando trataba de enfrentarle con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Para ello, el comunicador de Atresmedia recurría a la reciente vinculación entre agresiones homófobas como la del asesinato de Samuel Luiz en Coruña.

López recurría a algunas frases y citas de miembros de Vox previas a estos incidentes como que “el día del Orgullo Gay es una jornada denigrante”. Unos ejemplos que pretendían arrancar una declaración del regidor madrileño contra los que son su principal apoyo en el gobierno municipal de la capital. No obstante, la respuesta de Almeida discurría por otros derroteros.

A CORUÑA, 03/08/2021.- Flores en el lugar donde se produjo el ataque contra Samuel Luiz Muñiz, un joven de 24 años que trabajaba como auxiliar de enfermería en una residencia gerontológica, que murió hace un mes por un irracional linchamiento colectivo. EFE/ CabalarCabalar









Almeida: “No lo voy a aceptar”



“Lo que hay que hacer es distinguir, que miembros de partidos políticos hagan declaraciones desafortunadas, como estas, no quiere decir que les identifiquemos con las organizaciones”, sorteaba el alcalde madrileño, achacando las declaraciones a comentarios ocasionales.

“¿Es lógico que un partido como Podemos pueda tener en su cúpula directiva a una persona condenada por agredir a una policía, como Isa Serra? Y usted me dirá que una cosa es Isa Serra y otra, Podemos. En todos los partidos tenemos personas que han hecho comentarios desafortunados”, sentenciaba Almeida a López, al que advertía que no iba a “aceptar” que se señalara al Ayuntamiento por ello. “Lo que yo no voy a aceptar es que se pretenda señalar a una determinada opción política y por extensión, a la mía, y por extensión, a la ciudad y la Comunidad de Madrid…”

Almeida: “No voy a permitir que se atribuyan al PP y Vox las agresiones”



El presentador de 'Más vale tarde' no quedaba satisfecho con la contestación del alcalde e insistía en en que respondiese a una posible connotación de odio en las declaraciones que había leído previamente: “Los que sufren las agresiones son los homosexuales, no los madrileños. ¿Considera que estas frases son homófobas?” Almeida volvía a rehusar responder: “Es que no sé ni de quién son y del contexto”. “Son de Abascal, Monasterio…”, contestaba López.

“Yo desde luego no voy a permitir es que haya un discurso por parte de la izquierda que pretenda atribuir a VOX y por extensión al PP que se estén produciendo agresiones homófobas”, sentenciaba contundente Martínez-Almeida. “¡Pero solo lo hemos encontrado en esta formación!”, replicaba el presentador, que insistía en buscar la correlación entre las agresiones y las declaraciones.









“Yo creo, Iñaki, que la izquierda reivindica determinados mitos que son abiertamente homófobos y que incluso permitieron campos de concentración para los homosexuales”, concluía Almeida, que conseguía sortear el momento de tensión de la entrevista.