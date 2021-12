Iñaki López estalla en 'Más Vale Tarde' contra los que no cumplen las normas: "A ver si nos queda claro..."

Iñaki López, presentador junto con Cristina Pardo del programa de 'La Sexta', 'Más Vale Tarde', ha estallado el pasado viernes al ver algunas imágenes de discotecas de las grandes ciudades españolas donde no se guardaban ningún tipo de normas anticovid.

“Estamos muy pendientes de las aglomeraciones en los centros de ocio, discotecas y bares de nuestras ciudades y en el incumplimiento flagrante de muchas normas como vemos aquí” dijo Iñaki López al principio del programa. Al ver las imágenes de las discotecas, Iñaki no ha podido contener su enfado: “A ver si nos queda claro que en la zona de baile tiene que haber mascarilla puesta y no se puede llevar vasos al contrario de lo que estamos viendo en estas imágenes”.

En el vídeo que han mostrado a continuación se podía ver una discoteca donde quedaba claro que las normas anticovid no se estaban cumpliendo y ni los trabajadores de las discotecas las conocían. Algunos porteros, incluso, parecían no tener clara la normativa. "En la zona de baile tiene que haber mascarilla puesta, no en el codo, sino en la boca", zanjaba Iñaki López.

El mensaje de @_InakiLopez_ a los descerebrados que se quitan la mascarilla en la pista de baile pic.twitter.com/YNPvZdv44C — TVMASPI (@sebas_maspons) December 8, 2021

El presentador no dará las campanadas este año junto a Cristina Pardo

Iñaki López y Cristina Pardose han consolidado como pareja televisiva para dar las campanadas en 'La Sexta', y es que desde el año 2017 no se habían separado en ninguna ocasión para dar la bienvenida al nuevo año. La buena sintonía que existe entre ambos ha servido a La Sexta para cosechar grandes de datos de audiencia, en una noche en la que la mayoría de los telespectadores se quedan con las campanadas de los canales tradicionales.

Además, la presencia de ambos en la Puerta del Sol en un momento tan importante, tanto para ellos como para la cadena, ha sido la prueba de fuego para demostrar que forman una pareja muy sólida delante de las cámaras, algo que esta temporada se ha trasladado a las tardes de la cadena de Atresmedia. Sin embargo, este 2022 llegará sin que López esté en la Puerta del Sol. Hace unos días La Sexta anunciaba que en esta ocasión será Dani Mateo el encargado de acompañar a Pardo en esta cita tan especial.