Iñaki López y Cristina Almeida revelan "un momento íntimo" que compartieron: "Hasta ahí podemos contar"

Este fin de semana, tras informar y debatir sobre todos los acontecimiento de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y de la pandemia por coronavirus, Iñaki López contó con la entrevista de Cristina Almeida en 'La Sexta Noche'. En primer lugar, el presentador quiso poner sobre la mesa lo sucedido en Cuba, haciendo hincapié en que la oposición exige a Pedro Sánchez que se dirija a la forma de gobierno de la isla como "dictadura" y no como "no es una democracia".

"El Gobierno no puede meterle el dedo en el ojo a Cuba y luego ir allí a pedir cosas", reflexionó Cristina Almeida al respecto. Asimismo, la entrevistada reconoció que le ha tenido "simpatía a la revolución cubana, como muchos europeos que vivimos aquella época en la que no se enfrentaba a la democracia, sino a otra dictadura peor, que era la de Batista". En este sentido, ha querido aclarar que sus simpatías "han estado siempre con la gente que se ha revuelto contra los ataques a su país, y eso a otros no les puede gustar".

Tras hablar sobre los diferentes temas de la actualidad, la conversación se ha vuelto más divertida. El espacio de laSexta ha querido dedicar la última parte de la entrevista a los momentos que ha protagonizado Almeida junto al presentador durante su trayectoria profesional, ya que mantienen una buena relación. "Estoy ya de salida. La semana que viene será mi último programa en 'La Sexta Noche' y paso a otras labores en 'Más vale tarde', de lunes a viernes en laSexta", contaba López a la invitada.

"Espero verte", le contestaba la política. "Hombre claro, yo espero que vengas a verme", aseguraba el conductor del espacio de laSexta, dejando claro que invitará a Almeida cuando se encuentra al frente de 'Más vale tarde'. "Si me llamas yo voy", afirmaba la entrevistada. "Pero tiene que venir también a 'La Sexta Noche'", reaccionaba entonces Verónica Sanz, copresentadora del espacio que también seguirá al frente la próxima temporada.





"Hemos querido recorrer tu trayectoria con Iñaki porque, es verdad, que hoy va a ser el último día que vais a coincidir en este plató", explicaba Sanz, haciendo referencia a que iban a poner un vídeo recopilatorio de estos momentos. "Yo me iba a traer un 'champancito', pero con todos los que hay no podía", decía entonces Almeida con motivo de la despedida de López. "Algo descorcharemos, que somos de descorchar", bromeaba el presentador.

"Os hemos visto compartiendo cocina, ratos..."

"Para que ustedes lo sepan, esta relación tan bonita se empezó a forjar no solo en laSexta, venía ya de lejos, de la televisión autonómica vasca. De un día en el que Iñaki López, atrevido él, se llevó a Cristina Almeida a pasar un día, con su noche y todo, en la capital", contaba la comunicadora para, acto seguido, dar paso al vídeo. En las imágenes se podía ver al periodista junto a la política cocinando y cenando juntos.

"De esto hace 9 años", señalaba el presentador. "Os hemos visto compartiendo cocina, ratos...", narraba la copresentadora. "Mira, que bien cocina Cristina Almeida", recordaba López. "Más allá de lo que pasó en estas imágenes, me chivan que pasó algo en un ascensor... ¿Qué pasó en un ascensor entre Iñaki López y Cristina Almeida? Podéis contarlo", quiso saber la comunicadora.

"Tengo un ascensor metido dentro de mi casa porque tiene tres plantas. Como me operaron de la rodilla, estoy un poco limitada y me pusieron un ascensor. Entonces, ese ascensor cuando quiere se estropea", contaba Almeida. "Entonces, nos metimos los dos en el ascensor y se paró. Tuvimos que bajar por la escalera de emergencia...", agregaba, dejando claro que se quedaron encerrados.

"Sí, sí. Nos abrieron una puertecita y nos quedamos a oscuras Cristina Almeida y yo en un momento íntimo durante 10-15 minutos muy apasionantes. Hasta ahí podemos contar", corroboraba el presentador entre risas. "Sí, pero no nos dio para nada porque el ascensor es de 1x1 y, la verdad, no teníamos mucha movilidad", bromeaba la política. "Pues imagínese. Venían de intimar en un ascensor, después de conocerse en televisión, después de un vino... Pero es una relación que ha macerado aquí, en laSexta", apuntaba Sanz.