Importante revelación: Iker Jiménez desvela cuánto tiempo puede permanecer el coronavirus sobre la piel

Mientras el mundo sigue batallando contra la pandemia del coronavirus, la ciencia sigue investigando sobre este virus. De él sigue habiendo más dudas que certezas, pero cada descubrimiento abre una puerta para acabar con él. Hace pocas semanas conocimos que el coronavirus permanece estable y es capaz de provocar infección durante horas e incluso días en aerosoles y superficies, según un estudio difundido por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) de EE.UU. y publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

Expertos de los NIH, los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de las universidades de California y Princeton hallaron que el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, fue detectable en aerosoles durante la duración del experimento (hasta tres horas), en el cobre hasta cuatro horas y en el cartón hasta 24 horas. En el plástico y el acero inoxidable puede permanecer entre dos y tres días.

Según el estudio, estos resultados sugieren que la gente puede contagiarse con el virus a través del aire o tras tocar objetos contaminados con él. A diferencia de lo ocurrido con el virus anterior, la mayoría de los casos secundarios de transmisión del nuevo coronavirus aparentemente se dan en entornos comunitarios más que en sanitarios. Aun así estos últimos son también vulnerables y la estabilidad del SARS-CoV-2 en aerosoles y superficies probablemente contribuye a su transmisión allí.

Estos descubrimientos confirman los consejos de los profesionales sanitarios de tomar precauciones similares a las que se recomiendan con otros virus respiratorios, es decir evitar el contacto con los infectados; no tocarse los ojos, la nariz, ni la boca; permanecer en casa si se está enfermo; cubrirse con un pañuelo cuando se tose o estornuda y tirarlo a la basura después, y limpiar y desinfectar los objetos y superficies habitualmente.

"HASTA 11 HORAS EN LA PIEL"

En su programa de este miércoles, Iker Jiménez ha trasladado esta misma pregunta a un experto de Australia. Trevor Drew, efectivamente, asegura que el coronavirus es muy resistente y puede permanecer en la mayoría de las superficies con la fuerza suficiente como para contagiar hasta dos semanas. El experto matiza que esto sólo se puede dar si el espacio no está desinfectado adecuadamente y el virus permanece en sus condiciones más óptimas. "A 20 grados centígrados, este virus sobrevive en la mayoría de las superficies y lo hace en cantidad suficiente como poder infectarte durante unas dos semanas. Es el peor espacio imaginable sobre cuánto puede sobrevivir el virus", ha dicho en la entrevista con Iker Jiménez en "Informe Covid".

¿Y cuánto tiempo puede mantenerse sobre la piel? Trevor Drew da la respuesta: el covid puede permanecer de 9 a 11 horas activo en la capa externa de la piel no higienizada. De ahí que los sanitarios hayan incidido en el programa sobre la importancia de lavarnos y hasta ducharnos si hemos tenido contacto con una persona infectada. Puedes ver el momento de la entrevista aquí.

