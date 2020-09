Iker Jiménez revela si le imponen limitaciones a la hora de hablar del coronavirus

Iker Jiménez se ha convertido en el presentador estrella durante la pandemia generada por el coronavirus. Tanto que Telecinco le ha cedido un hueco en su parrilla para emitir 'Informe Covid', un espacio que está obteniendo muy buenos datos de audiencia. No obstante, el presentador continua en frente de 'Cuarto Milenio', donde ha vuelto este domingo para hablar de los casos que han marcado un antes y un después, como la desaparición de Madeleine McCann.

Al final de la entrega, el periodista aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y para contestar sus dudas. Algunos de sus espectadores se han cuestionado hasta que punto el presentador está siendo libre para hablar de la pandemia durante el prime time de Telecinco, ya que se trata de la franja horaria con máxima audiencia.

"Ustedes han visto que los programas que hemos realizado en estas últimas semanas eran programas muy de verdad. No quiere decir que tengan la verdad, ojo, porque si hay alguien alejado de verdades absolutas es este equipo, pero por lo menos se habla con una verdad. Los especialistas hablan con intensidad y con fuerza, e incluso en ocasiones dicen cosas que no se suelen escuchar en otros foros", aseguró el comunicador.

"Yo sé que es muy difícil imaginar que en un 'mass media' como este exista libertad absoluta. Es la pregunta que más me hacen: 'tú te callas mucho, ¿verdad, Iker? Tú no cuentas todo, ¿verdad, Iker?' Suena más bonito decir que no, pero cuando llegamos aquí volcamos todo lo que tenemos en la cabeza", agregó Jiménez, a la vez que aclaraba que la cadena no le pone ningún tipo de límite a la hora de informar.

"Quizás suena increíble porque el mundo se ha convertido en un lugar asfixiante y cosificado en el que todo se mide. En un mundo donde cualquier discurso es contemplado para que no hiera a nadie, sorprende que haya un espacio de libertad. Y aquí hay libertad, les doy mi palabra. Decir lo que se piensa es raro, y hacerlo en un medio de comunicación ni les cuento. Se está convirtiendo todo en una especie de propaganda. A mí me da igual que me tilden de lo que sea, no voy a agachar la cabeza", reconoció, dejando claro que cuentan con "una libertad asombrosa".

El presentador se niega a seguir las imposiciones de las producciones a favor de la igualdad

Acto seguido, Jiménez se mostró en desacuerdo con las nuevas pautas a seguir en las producciones de Hollywood a favor de la igualdad. "El día que me digan eso, yo dejo de hacer el programa", añadió muy firme. "Me preguntan por qué no hay más mujeres. Y yo que sé. Cuando hay mujeres, hay mujeres. Y cuando hay hombres hay hombres ¿Voy a tener que pensar en el género para hablar en un programa? ¿Estamos bien de la cabeza? El hecho de quedar bien es lo que impera", se quejó.

"Cuando los comunicadores empiecen a hacer cosas solo para agradar a la mayoría será de verdad el Apocalipsis. Los creadores no pueden agachar la cabeza nunca, tienen que ser libres", concluyó.