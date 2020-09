Iker Jiménez desvela el mítico programa de Telecinco en el que rechazó trabajar antes de 'Cuarto Milenio'

El presentador de 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez, ha comenzado una nueva temporada del programa más misterioso de nuestra televisión batiendo récords de audiencias. La vuelta de 'Cuarto Milenio' a la pequeña pantalla ha sido un éxito. El espacio de Cuatro arrancaba nueva temporada dando las principales claves de lo que todavía desconocemos sobre el coronavirus.

Las claves de Iker Jiménez sobre el coronavirus

El programa, presentado por Iker Jiménez, recordaba cómo fue su final de temporada y cómo los expertosque acudían les advertían de lo que podía ocurrir respecto a la covid-19. Durante todo septiembre, cada semana tratarán de descifrar los enigmas que esconde el virus. Esta vez tocaba el origen, para buscar las preguntas que carecen de respuesta con relación a esta pandemia.

Al término del mismo, el periodista aprovechó para agradecer el apoyo de todos sus seguidores: “Gracias a todos. Cuidaos mucho. Estamos en unos días que son clave. Gracias por vuestro afecto. Es muy emocionante”. Un mensaje que ya acumula más de 7.000 likes y un amplio respaldo a través de Twitter. Uno de los aspectos que más preocupan y que ya hace unos meses puso en aviso el periodista (y se le ignoró) tenía que ver con la pandemia que se nos venía encima. Jiménez aseguró junto con un experto, llamado Pablo Fuente, que se desataría una crisis sanitaria en España. No se equivocaban.

Los comienzos de Iker Jiménez

La cercanía de Iker Jiménez durante el confinamiento y los análisis que ha compartido con todos sus seguidores sobre cómo estaba avanzando la pandemia han hecho que se haya convertido en uno de los periodistas de referencia para muchas personas que se interesan por el verdadero impacto de la pandemia. Por ello, muchos quieren saber más cosas sobre uno de los periodistas de 'moda' en la actualidad. Por ejemplo, cuál fue uno de los primeros programas de Telecincoque quiso contar con sus servicios cuando empezaba en esto de la televisión. Se trataba del mítico programa de las noches en nuestro país, 'Crónicas marcianas'.

"A mí hace quince años me hicieron grandes ofertas cuando saqué mi primer libro. En Crónicas marcianas me dijeron que fuera al programa a sacarlo cada semana y hablar de casos. Era un chaval, pero yo veía cómo hacían las cosas, y no me gustaban. Mi lucha en Cuarto Milenio es que el misterio no sea un cachondeo. Les dije que yo nunca me iba a reír de alguien que ha visto el misterio. Para mí el testigo es sagrado. Para mí no tenía sentido ser un payasete donde el misterio fuese un argumento para convertirme en famoso o ganar dinero, ese sí que sería un peligro", explicaba el presentador en una entrevista concedida a 'El Español' en 2015.

Por último, el presentador quiso poner en valor aquella decisión de la que nunca se ha arrepentido: "A veces el éxito es decir que no. Yo creo en lo que hago, para mí no es un entretenimiento, y creo que puedo hacer algo bueno para la gente. Además, ¿qué no es misterio? A mí me parece misterio una célula, una estrella, un pez".

