Iker Jiménez desvela en 'Cuarto Milenio' las amenazas que recibió un compañero: "Ahora lo puedo contar"

‘Cuarto Milenio’ y ‘Horizonte’ se encuentran en un gran momento dentro de la parrilla de Mediaset. Desde que comenzó la pandemia por coronavirus, se convirtieron en los formatos estrellas por los profundos análisis que Iker Jiménez hace sobre la evolución de la covid-19. Asimismo, para ello, el presentador cuenta con la presencia de expertos colaboradores en el plató de Cuatro, quienes ya se han hecho un hueco en la televisión por su presencia cada semana. Como consecuencia, ambos programas se enfrentan ahora a una gran pérdida de cara al 2022.

Tal y como comunicó el propio presentador a través de su cuenta oficial de Twitter, Pablo Fuente, uno de sus colaboradores más populares, ha decidido abandonar España. Por este motivo, el experto también ha dejado todas las colaboraciones que tenía en los diferentes formatos de Mediaset. Este investigador fue uno de los que advirtió del caos que el coronavirus traería a nuestras vidas incluso antes de que la situación se declarará pandemia, por lo que se hizo con un papel muy importante en el programa como tertuliano.

"¡Qué gran aventura hemos vivido! Ahora va a tocar echarte de menos. Y no sabes cuanto", comenzaba escribiendo el conductor del espacio de Cuatro desde sus redes sociales. "Generoso, esforzado, brillante y humano", agregaba, compartiendo así lo que opina del experto. "Te reclaman muy lejos porque eres muy bueno. Lógico… Sueño ya con el reencuentro. Que la luz te guíe siempre amigo del alma", zanjaba Jiménez, deseándole lo mejor.

"Pablo está sano como un roble, pero le reclaman de muy lejos para dirigir otros grandes proyectos. Le voy a echar de menos infinitamente. Esto es un equipo y una travesía. Y hay glorias y cosas más dolorosas como ver partir a grandes amigos. Pero así es la mar", señalaba el periodista, dejando claro que Fuente se encuentra bien y que solo ha decidido dedicarse a otros proyectos profesionales.

Pablo está sano como un roble. Pero le reclaman de muy lejos para dirigir otros grandes proyectos. Le voy a echar de menos infinitamente. Esto es un equipo y una travesía. Y hay glorias y cosas más dolorosas como ver partir a grandes amigos. Pero así es la mar. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 4, 2022

Este mensaje de despedida ha llegado a Fuente, quien no ha dudado en responder a su compañero y amigo: "Solo puedo decir gracias. Ha sido una aventura increíble". "Más de mil horas de estudio invertidas, todas las claves y los mails originales de enero de 2020... Todo por intentar contar las cosas con honestidad y ayudar", reaccionaba el experto junto a una imagen en la que se ven pilas de documentos. "Las mudanzas siempre son duras, pero revisar todo esto me ha revuelto el alma", aseguraba el investigador a través de su cuenta de Twitter. "¡Siempre adelante!", apuntaba.

Solo puedo decir GRACIAS. Ha sido una aventura increíble.

Continuará. https://t.co/oH4G6gK74S — P?blo Fuente (@PabloFuente) January 4, 2022





"Le querían matar, daban su dirección en Internet"



Por este motivo, el pasado domingo, el presentador quiso despedirse de Pablo Fuente en pleno programa de ‘Cuarto Milenio’. "Ahora que se va puedo contar cosas que no he contado", comenzaba diciendo tras dedicar unas bonitas palabras a quien fue su compañero en forma de homenaje tras recordar que, a pesar de su gran trabajo, le tacharon de “alarmista”.

"Inmunólogos, virólogos y personas muy importantes le preguntaban a Pablo Fuente durante esa época, a pesar de que su ámbito de actuación es otro, ya que él es economista”, contaba el presentador. "Acertó en todo", aseguraba Jiménez tras confesar que, sin embargo, "molestaba y tuvo amenazas de muerte, él y su familia". "Dio pautas completas que se cumplieron a rajatabla", señalaba. "No ha habido ningún reconocimiento a alguien que nos ayudó cuando todo el mundo se reía de que había que llevar mascarilla", decía el periodista, muy crítico con quienes rechazaron las advertencias dele tertuliano. "Y agradezco a esta cadena que lo emitiese, porque era increíble decir eso en ese momento", señalaba el conductor del espacio de Cuatro.

"Se enfadaba conmigo porque no prestaba atención a lo que me decía. Al principio fue la izquierda, que fueron más ligeros de los de derechas", rememoró Jiménez, afirmando que en un principio él tampoco le hizo todo el caso que hubiese debido. "Del ámbito del negacionismo empezaron a haber amenazas y Pablo lo pasaba mal. Le querían matar, daban su dirección en Internet. Las amenazas empezaron a ser serias y tuve que mover mis hilos para que se disolviesen", confesaba el presentador, asegurando que la amenazas comenzaron a ser muy peligrosas. "Un muchacho que no ha ganado un duro con esto, pero que le han hecho la vida imposible… Resistió -yo se lo pedí- y al final no ha pasado nada", desvelaba el comunicador, mostrándose muy agradecido con el trabajo del colaborador.