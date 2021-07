Iker Jiménez comparte el desagradable episodio que ha sufrido en su casa: "No se olvida fácilmente"

Iker Jiménez es uno de los presentadores más queridos y seguidos de la actualidad. Dada su larga trayectoria, se ha convertido en un rostro habitual de Mediset. A pesar de ello, comenzó su carrera en la radio, concretamente en Radio Alameda con el programa 'La otra dimensión', con tal solo 17 años. Siempre ha manifestado una gran admiración por lo misterioso, por lo que en Radio Enlace de Madrid se puso al frente de 'Al filo de lo imposible', que se cambió el nombre a 'Al final de la escalera'.

También cuenta con una faceta como redactor gracias a la revista 'Enigmas', aunque pronto volvió a los micrófonos. Trabajó como director y presentador en Antena 3 Radio, Radio 80, Radio 16, RKR Radio, Onda Verde, Radio Voz, Onda Madrid y Radio Intercontinental. Pronto dio el salto a la televisión y colaboró en diversos programas de Telecinco y Antena 3, mientras seguía en 'Milenio 3'.

En 2005, logró hacerse con su propio programa en la pequeña pantalla: 'Cuarto Milenio'.El presentador continúa actualmente al frente del programa de Cuatro y cuenta con un gran número de fieles espectadores. Gracias al éxito obtenido junto a Carmen Porter en el mencionado espacio, en 2018, pusieron en marcha 'Milenio Live', un formato semanal que emiten en directo la madrugada del viernes al sábado en YouTube. Asimismo, Mediaset le dio otro programa similar, pero esta vez para Telecinco: 'Horizonte'. No obstante, terminó pasándose a Cuatro.









Además de por la mencionada trayectoria del periodista, su cercanía con el público ayuda a que los espectadores compartan las noches con él en televisión. Su manera de informar es muy seguida por el público, ya que, además de la veracidad de sus contrastadas declaraciones, suele mostrar su lado más humano a pesar de encontrarse frente a la cámara.

Esto se pudo comprobar cuando el presentador informó de las niñas desaparecidas de Tenerife y declaró que se había encontrado el cadáver de Olivia. "Voy a pediros compañeros, por favor, que no pongamos las fotos de las niñas", pedía el presentador. "A mí es que, se me hace...", intentaba explicar entonces Jiménez cuando rompió a llorar en pleno directo. "Yo les pediría que, imagino que nadie se va a molestar por esto que digo, pero a mí me impacta mucho. Lo siento", se disculpaba.









"¡Qué susto!"



De la misma manera, el comunicador siempre se ha mostrado muy natural en redes sociales. El presentador de Cuatro es muy activo en Twitter, donde suele compartir momentos de su vida privada, al igual que no duda en analizar algunos hechos que acaparan la actualidad.

Esta vez, el conductor del espacio de Mediaset ha compartido con sus seguidores un desagradable momento que ha vivido este mismo miércoles cuando se encontraba durmiendo en su casa: "Despertarse con el bramido de un jet supersónico sobre tu cabeza es algo que no se olvida fácilmente. ¡Madre de Dios qué susto!".

Depertarse con el bramido de un jet supersónico sobre tu cabeza es algo que no se olvida facilmente. ¡Madre de Dios qué susto! — Iker Jiménez (@navedelmisterio) July 14, 2021

Sus palabras han hecho reír a muchos de los usuarios que le siguen en Twitter. Algunos han relacionado el sonido con una nave que va a buscarle o con el helicóptero de Pedro Sánchez. Mientras tanto, otros le han animado y le han recomendado que se mude si se encuentra cerca de alguna base.