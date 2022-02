Iker Jiménez y Carmen Porter revelan el difícil momento que vivieron como víctimas de campañas de odio

La noche del jueves, Iker Jiménez y Carmen Porter volvieron a formar parte de la parrilla de Cuatro al frente de ‘Horizonte’. En esta ocasión, el programa de Cuatro ha investigado a los 'bots', las cuentas falsas en las redes sociales que se generan con el objetivo de aumentar los ‘followers’ o perjudicar a personas concretas. Para ello, contaron con la intervención de un 'bot' ruso, que recientemente ha roto su silencio acerca de cómo le pagaban por este trabajo. Asimismo, los presentadores han hablado de ello desde su propia experiencia, dado que han sido víctimas de este tipo de campañas de odio en más de una ocasión.

Jiménez ha contado como, recientemente, se vio perjudicado en una de estas campañas en primera persona. Esto se dio cuando el presentador entrevistó al periodista Juan Soto Ivars, prologuista en España del libro 'Un daño irreversible'. "Era un libro sobre una cuestión que tiene que ver con los trans, pero no hicimos ninguna opinión ni nada, era polémica en Estados Unidos y por eso lo contábamos", comenzaba explicando el presentador, señalando que era un libro que generó mucha polémica.

"Para algunos, al parecer, de algunas cosas no se puede hablar. Sin venir a cuento en mis redes sociales empezaron a llegar mensajes: 'Cancelado', 'Sinvergüenza', 'Antitrans', 'AntiLGTBI'. ¿Qué hemos hecho?", recordaba el conductor del espacio de Cuatro. "Esa semana tuve la circunstancia de ir a Chueca (Madrid), el barrio bandera LGTBI. Y lo hice cuando los medios me pusieron una bandera como de casi el gran tránsfobo de España. No entendía nada", agregaba, asegurando que todo esto duró un solo día.









El caso de Carmen Porter

Dada la incertidumbre, Jiménez pidió ayuda a profesionales en la materia, quienes descubrieron que todos los comentarios negativos que había recibido provenían de los ‘bots’. "Guillermo León, compañero en las redes, analizó toda esta situación vio que el 90% eran bots, que no eran seres humanos, cuentas falsas", explicaba el periodista. "Y aquel día en Chueca me di cuenta a miembros del colectivo LGTBI y fueron, no amables, lo siguiente. Ese día, a los tres días de la gran campaña. Y pensé, '¿Cómo puedo estar yo enfrentado a todo este colectivo, según las redes, y notar aquí que me tratan bien?", reflexionaba.

Asimismo, por otro lado, Carmen Porter fue víctima de otro tipo de ‘trolleo’. Según explicó la presentadora, en su caso, fue víctima de estas cuentas falsas en su canal de Youtube, 'Con C de Carmen': "Yo venía viendo cómo en cada vídeo que hacía siempre había los mismos números en todos los vídeos. Cinco con el 'dedito para bajo'. Hicieron limpia en la red, quitaron unos cuantos y desde entonces ni un ‘dedito para abajo’". “Empecé a investigar y resulta que eran cuentas que no habían subido nunca un vídeo ni tenían foto. Esto tiene mucho que ver”, señalaba.