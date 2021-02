Hugo Silva desvela en 'El Hormiguero' el trastorno que ha "sufrido toda la vida": "Me agobia mucho"

La noche del miércoles,Hugo Silva y Michelle Jenner visitaron 'El Hormiguero' para promocionar la nueva serie que protagonizan en Atresmedia, 'La cocinera de Castamar', y que se estrenará el próximo 21 de febrero en Atresplayer Premium. Tras promocionar la nueva entrega y hablar de cómo fue el rodaje, además del argumento de la ficción, los actores sorprendieron a los espectadores desvelando algunos de los detalles más íntimos de su vida.

Pablo Motos tenía preparadas unas preguntas de algunas curiosidades que le habían llegado sobre sus invitados, como es habitual, por lo que no dudó en hacerlas durante la entrevista. "Me han dicho que sufres de algo que se llama duermevela", dijo el conductor del espacio de Antena 3 a Silva, quien no dudó en responder: "Lo sufro, ahora menos, pero lo he sufrido toda la vida", aseguró el actor muy sincero.

"Es un estado en el que todos estamos cuando pasamos al sueño. Durante toda mi vida me he quedado a medio camino entre el sueño y estar despierto, pero visualizo la habitación y, aunque esté dormido y tenga los ojos cerrados, me creo que estoy despierto. Esto le pasa a mucha gente. Realmente estás soñando, pero se mezcla un plano con el otro y empiezas a ver cosas en la habitación que no corresponde, como sombras y cosas, un perro puedes ver y todo", explicó el entrevistado, para aclarar el tipo de trastorno del sueño que sufre.

Ante sus palabras, su compañera no daba crédito, dado que desconocía esa faceta de su amigo de profesión, por lo que le preguntó si solía ver cosas de miedo. "No son cosas de mal rollo, pero agobia mucho. Estás convencido de que estás despierto y no te puedes mover, pero estás dormido y con los ojos cerrados. Últimamente no me pasa, o me pasa muy poco, pero es un coñazo. Y ahora cuando me pasa lo reconozco enseguida", aclaró Silva.

El reencuentro de 'Los hombres de Paco'

Asimismo, el presentador quiso hablar sobre el reencuentro de 'Los hombres de Paco', dado que ambos volverán a protagonizar la serie. Su nueva ficción la protagonizada por Paco Tous tienen un factor común Juan Diego Ruiz Moreno, lo que Motos aprovechó para preguntarles por el rodaje de la serie policiaca.

"¿Es verdad que antes de actuar os tocaba los huevos?", preguntó Motos, ante lo que Silva asintió. "Doy fe. Era muy gracioso porque antes de que rodasen una secuencia, justo antes de que dijesen acción, estaban todos concentrados y serios y de repente Juan Diego les tocaba", corroboró Jenner. "Era un poco para romper ese momento de concentración", justificó el actor.

Además, los actores reconocieron que 'Los hombres de Paco' fue un proyecto muy importante para ellos y que lo seguirá siendo. "El recuerdo que tengo y cada vez que nos juntamos es rollo estar con la familia, porque yo creo que hemos crecido en esa serie. De hecho, ahora que hemos vuelto a rodar juntos, yo tuve una secuencia con Paco y con Pepón y era como si no hubiera pasado nada de tiempo. Era una sensación preciosa", confesó Silva. "Estamos todos mejor que antes", bromeó la actriz.