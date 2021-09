'El Hormiguero' hace público el peor momento de Pablo Motos tras las cámaras: "Se lo hizo pasar mal"

La noche del martes, Jorge Salvador, director y productor de 'El Hormiguero', regresó con su sección para esta nueva temporada. "Este año, en la nota de prensa de cómo sería el programa esta temporada, escribiste sobre mí: 'Jorge Salvador seguirá hurgando en el pasado de 'El Hormiguero' para encontrar los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar'", comenzaba diciendo Salvador para dar paso a su espacio.

"Esta no era la sección que yo hacía antes, pero ya que lo dices... Vamos a hurgar. El peor programa, de los 16 años, desde que empezaste 'El Hormiguero'", informaba el colaborador, haciendo un breve adelanto de lo que se iba a ver en pantalla. "Peor momento de pasarlo mal, de no querer salir", agregaba, concretando el momento, ya que Pablo Motos aseguró que no se acordaba.

"Año 2009, viene Sacha Baron Cohen, famoso Borat, que vino a presentar su película", informaba Salvador para, acto seguido, dar paso al vídeo en el que se veía a Motos pasarlo realmente mal. Fue entonces cuando el presentador hizo memoria y recordó a lo que se refería su compañero. "Esta historia es brutal", adelantó el comunicador.

"Llegó con dos guionistas, porque le tenían que escribir las respuestas de la entrevista al invitado. En el texto de la cámara le iban escribiendo según preguntaba Pablo. Y nosotros decíamos que era la primera vez que veíamos esto en la vida, pero dijimos: 'venga, adelante'", recordaba Salvador.

"Quedaban 5 minutos y uno de los guionistas nos da un pen drive con el texto. Fuimos a meterlo en el ordenador pero el sistema era de Apple y el nuestro era de Windows. Total que el texto no iba. A un minuto de empezar, me vienen y me dicen que Sacha no sale si no está el texto. Entonces, voy a la puerta, justo antes del bailecito, y le digo a Pablo que el invitado no quiere salir sin texto", agregaba.





"Empieza el programa con muy mal humor..."

"Y le digo a Pablo: 'tú sal. Haz el programa y ya te diremos qué pasa'", contaba el productor. "Fíjate", exclamó el presentador muy irónico, señalando lo mal que se lo hicieron pasar. En aquel momento, Motos no sabía qué hacer y Salvador le pidió que hiciese su monólogo, hablase con las hormigas, diese paso a Marron y que luego ya verían que pasaba.

"Empieza el programa con muy mal humor y, en un momento determinado, viene a hablar con las hormigas y yo le comunico por gestos que el invitado ya va a salir", seguía narrando Salvador. Entonces dio paso a las imágenes de 2009 y se podía ver al presentador mirando a los lados, mientras buscaba explicaciones sobre lo que estaba pasando con su invitado.

"Pero yo creo que fue peor que saliera porque lo pasaste mal porque te lo hizo pasar mal el invitado", aseguraba el productor, mientras Motos reconocía que no se acordaba de nada. Para corroborar lo que decía, pusieron un vídeo en el que se podía ver a Motos completamente incómodo por la actitud de su entrevistado y donde, tal y como señaló Luis Piedrahita, se le veía completamente "fuera de su zona de confort".