El histórico gesto de Alaska en 'Cena con mamá' y la advertencia de su madre, América

La 'Cena con mamá' de Alaska y su madre, América, será recordada, porque Olvido Gara le ha dedicado unas palabras a su madre, América, que nunca había pronunciado. La intérprete de 'A quién le importa' ha sacado a la luz su lado más familiar con un emotivo mensaje, escrito en una carta: "Ya sabes que no soy mucho de hablar y menos de contar las cosas más íntimas. Por no contar ni te cuento cómo me ha ido el día cuando me lo preguntas".

Alaska ha confesado ante Cayetana Guillén Cuervo ('El ministerio del tiempo') que le cuesta expresar sus emociones: "Lo que no tengo claro es si sabes lo importante que eres para mí, que obviamente no te lo he dicho. Intento mostrártelo con mis gestos, pero lo que no se dice no se sabe y no hay que dar por hecho que los demás están al tanto de nuestros sentimientos, sobre todo si se es tirando a arisca, como yo".

�� "Lo que no se dice no existe" ��#CenaConAlaska pic.twitter.com/VcRg6mswn7 — Cena con mamá (@cenaconmama) June 28, 2019

Sin embargo, Olvido ha dejado de lado su manera de ser, ha abierto su corazón a su amada madre y le ha dicho "Te quiero" por primera vez en la vida: "Gracias por todo, incluso, por regañarme en esa adolescencia lejana, porque, a pesar del buen rollo que siempre hemos tenido, has ejercido de madre y eso es lo que es necesario. Y, sobre todo, gracias por ser como eres, por enseñarme que en la vida hay que trabajar, luchar, que nadie regala nada y que, a pesar de eso, nunca hay que quejarse. No hay que decir. Hay que hacer. Y tú, como madre, has hecho mucho. Te quiero".

¡El mejor momentos de la cena! La carta �� ��#CenaConAlaska pic.twitter.com/jaPpLUlzuu — Cena con mamá (@cenaconmama) June 28, 2019

"Se ligó a la estrella"

Alaska ha explicado cómo conoció a su marido, Mario Vaquerizo, hace 19 años y, como es una persona tan trabajadora no podía ser en otro lugar: "Era 'promocionero' de la compañía discográfica en la que estábamos. Iba a trabajar y un día descubrí que me estaba arreglando un poquito más y mi madre lo notó. Yo no era tan consciente". "Y se ligó a la estrella. ¡No sabe nada!", ha exclamado Guillén Cuervo. "¡Y lo echaron!", ha señalado Olvido. "Lo que más me gusta de él es ese carácter positivo que tiene", ha confesado.

América, por su lado, está encantada de tener a Mario como yerno: "Mario me gusta mucho para ella. Ya llevan 19 años y parece que fue ayer. Olvido tiene un carácter malo como yo. Él es divertido, le gusta la fiesta, bailar... A Olvido nunca le gustó nada de eso. Ella se centraba en sus estudios, en leer… Es completamente distinta. Con un hombre como ella estarían aburridísimos los dos. Con Mario no se puede aburrir".

La madre de Alaska está tan feliz con Vaquerizo que les ha hecho una advertencia clara al respecto: "Yo les digo que, mientras yo viva, no se pueden pelear. Cuando me muera que hagan lo que quieran, pero ahora no. No discuten mucho. Como todas las parejas... Se llevan bien. Son amigos. No se parecen en nada, pero, sin embargo, tienen mucho en común".