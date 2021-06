Himar González explica la enfermedad por la que estuvo a punto de morir: "Estaba muy mal"

Himar González es un rostro habitual de Atresmedia, concretamente de Antena 3. Esto se debe a que la comunicadora lleva años acaparando los espacios informativos con sus previsiones meteorológicas. Cuenta con una larga trayectoria en la pantalla, la que comenzó en medio locales de la televisión canaria. Fue en 2010 cuando dio su gran salto a la televisión nacional gracias a Telecinco, aunque, al año siguiente, se trasladó a Antena 3, donde sigue trabajando actualmente.

No obstante, hace unos meses se vio obligada a hacer un parón de su carrera frente a los focos. Es por esto por lo que, este 2020, recibió el apoyo de todo el mundo tras hacer público que le habían detectado una infección que podría acabar con su vida. A pesar de ello, la comunicadora se encuentra recuperada.

"Tuve septicemia. Es una infección que una vez que pasa a la sangres es muy peligrosa, porque en 48 horas, aproximadamente, ya te despides de este mundo. Además, estábamos en una época un poco fastidiada, era la segunda ola, era aconsejable no acudir a urgencias porque todavía la situación no estaba muy bien...", recuerda la meteoróloga en una entrevista para 'SEMANA'.

"Yo ya llevaba más de 24 horas con 40 de fiebre y no me bajaba nada. Entonces, me fui a urgencias de Quirón y allí enseguida la doctora me auscultó un poco, me puso unos antibióticos y me hizo unos análisis. No me dijo lo que era y luego ya salió un poco de todo. Fueron casi dos semanas ingresada. Estaba muy mal, la sangre la tenía muy mal... La septicemia al final te afecta a todos los órganos y te paraliza. De hecho, me dijeron que 24 horas más tarde y no podrían haber hecho nada por mí", explicaba, dejando claro que, unas horas más, y habría muerto.





"Casi me quedo calva"

"Ahora me encuentro perfectamente. En el hospital hicieron muy buen trabajo, mi cuerpo se regeneró súper bien, muy rápido. Lo pasé muy mal. La primera semana estaba muy malita y a mí me pone triste tener mal mi cuerpo y no saber qué hacer para poder mejorarlo. Pero bueno, tengo unos médicos fabulosos. Todo el equipo que me atendió fue increíble y salió todo perfecto. Y, de hecho, en la revisión, a las tres o cuatro semanas, me salió como si no hubiera pasado nada. Todo perfecto", reconoce González, dejando claro que se ha recuperado del todo y que es un momento duro que ya ha dejado atrás.

Sin embargo, semanas después de su paso por el hospital, sufrió algunas secuelas que le preocuparon: "Tuve una caída brutal de cabello, pero brutal. Casi me quedo calva. Recuerdo a mí peluquero de Antena 3 quedarse con mechones enteros de pelo en la mano. Fui al médico, a un especialista y me dijeron que justo a los dos o tres meses de tener una infección tan grande, empiezas a tener una perdida absoluta del cabello, porque en ese proceso en el que estás con la infección se paraliza totalmente el crecimiento de todo".

Aunque fue un momento muy complicado, la comunicadora cree que "le cambió la vida": "No ha sido la primera experiencia amarga que tengo en mi vida con este tipo de cosas. Me refiero a cosas que han pasado en mi entorno. Para mí fue un recordatorio más de que estamos aquí, de que hay que vivir el hoy porque el mañana no se sabe".