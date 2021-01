Hilario Pino mete la pata nada más empezar la entrevista con Iceta en 'La Sexta Noche': "Ay...Discúlpeme"

El pasado sábado, Hilario Pino, presentador en sustitución de Iñaki López, recibió a Miquel Iceta en el plató de 'La Sexta Noche' para entrevistarle y analizar la actualidad política, además de las últimas novedades del coronavirus, en concreto la llegada de la vacuna.

Nada más comenzar la entrevista, el presentador se hizo un lío y cometió un error durante la presentación. Pino tendió la mano al invitado, pero, rápidamente, reculó y chocaron el codo. "Le iba a dar la mano, discúlpeme... Feliz año", se disculpó el comunicador. "Ay...", exclamó el político al rechazar la mano de Pino, dado que, desde que comenzó la pandemia, la gente debe evitar saludarse con la mano como medida para prevenir el contagio.

En #L6Nenerocuesta el despiste de Hilario Pino que casi le da la mano a @miqueliceta#CadoSiManoNopic.twitter.com/hgbrsHQmMr — Sebasmaspons (@MASPIteve) January 2, 2021

Dejando un lado su error, ambos ocuparon sus asientos para comenzar la entrevista. En primer lugar, Iceta aseguró al presentador que no sabe si será el elegido para ser ministro de Política Territorial. "Yo no lo he leído en el BOE, pero lo que le puedo decir, y espero que no me lo tome a mal el presidente, es que Sánchez siempre me ha dicho que si algún día podía, quería contar conmigo porque cree que puedo aportar y cree en mi capacidad y experiencia", desveló.

"Quien hace el Gobierno y quien decide el que está y el que no está o cuándo entras o sales es el presidente, por lo que los demás pueden especular, pero no se puede dar hecho algo que no se ha producido", continuó diciendo el entrevistado.

"Política Territorial se acerca a las cosas que yo he hecho, pero para mí lo importante es sentirme útil. Yo no tengo una ambición personal. Mi ambición es de proyecto político, colectiva, de país. Por lo tanto, lo que pueda hacer en esa dirección desde el lugar que sea, me encantará hacerlo", reconoció Iceta.

"Me encantaría trabajar al lado de Pedro Sánchez, pero eso puede ser ministro, estar en la Ejecutiva del PSOE o hacer muchas cosas", confesó. Asimismo, afirmó que su "obsesión" es "hacer presidente a Salvador Illa para demostrar que tenía razón al hacer ese movimiento". "Mi obsesión ahora es trabajar para él y la campaña y conseguir una victoria que hasta hace muy pocos días se veía como imposible y ahora es una posibilidad", agregó.

"Salvador está en mejores condiciones"

Por otro lado, comentó que el papel de Pedro Sánchez "ha sido fundamental" para presentar a Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC: "Sin Pedro Sánchez, no se puede tomar esta decisión y sin su complicidad activa, esto no sucede".

"Me lo dijo él, y espero que no se enfade si lo comento, que él también lo había pensado. Salvador está en mejores condiciones de sacar un mejor resultado", declaró. "Además, yo tengo la suerte de tener una sintonía personal muy grande con Sánchez y me decía que yo llevo mucho y que esto quema mucho. Y es cierto que la situación política catalana quema mucho", agregó.

"Lo fundamental es que queremos ganar las elecciones y, por tanto, presentamos a quien creemos que puede sacar un mejor resultado en el momento que creemos que puede hacerlo", concluyó Iceta.