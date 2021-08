Herrera se sincera en Ana Rosa sobre su entrevista al Papa Francisco: "Va a tener una repercusión mundial"

Este martes, tras hacer un breve resumen de la actualidad, 'El programa del verano' ha dedicado parte de su contenido a una importante entrevista que saldrá a la luz este miércoles, por lo que el espacio de Telecinco ha contado con la intervención de Carlos Herrera en pleno directo.

Con motivo de la nueva temporada radiofónica, Carlos Herrera anunció que tiene preparada una exclusiva para este miércoles en ‘Herrera en COPE’: una entrevista al Papa Francisco.Se trata de la primera entrevista que el Papa concede a una radio española y la primera tras su operación. Por este motivo, este hecho ha generado un gran revuelo por el que Ana Terradillos no ha podido evitar preguntar al periodista.

"Carlos Herrera ya ha desvelado la incógnita sobre su gran exclusiva para dar comienzo a su programa, 'Herera en COPE', una entrevista al Papa Francisco desde Roma", ha comenzado diciendo la conductora del espacio de Telecinco para dar paso a Carlos Herrera: "Carlos Herrera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros estamos un poco peor que tú porque has logrado eso que nos encanta a los periodistas, comenzar una temporada nueva con una super exclusiva porque has entrevistado al Papa Francisco. Te reincorporas mañana por todo lo alto".

"Yo, particularmente, llevaba ya 4 o 5 años insistiendo y, finalmente... Un Papa habla cuando tiene algo que decir. Nos ha dicho muchas cosas desde el punto de vista doctrina, político, social y también personal. En una conversación de la que se conocen solamente algunos detalles y de la que, por ejemplo, es portada en casi toda la prensa italiana", ha contado el popular periodista de Cadena COPE.

"El Papa cuenta la historia de su enfermedad. Lo cierto es que de la renuncia también habla y ya te despejo la duda diciendo que en ningún momento ha pasado por su cabeza, que es uno de los temas más recurrentes", ha agregado, dando así un pequeño adelanto sobre lo que se podrá ver en la entrevista.









"Es un hombre con inquietudes"

"Desde luego, era la segunda pregunta que te iba a hacer. Con lo cual eso nos lo descartas, que el Papa Francisco no va a renunciar todavía", ha contestado Terradillos. "Y, desde luego, si lo va a hacer, no me lo ha dicho a mí. Lo que me ha dicho es que, efectivamente, le sorprende mucho que además surja de su propio país que, en un momento determinado, por su enfermedad él volvería porque no puede vivir sin la nostalgia de Buenos Aires cuando no es así", revelaba Herrera.

"Además de eso, cuenta más cuestiones personales y algunas político sociales que son muy interesantes. Es una entrevista que va a tener, particularmente, repercusión a nivel mundial de forma indudable", agregaba. "Es una entrevista que a todos nos hubiese encantado hacerla ¿Cómo le has visto?", quiso saber la presentadora de 'El programa del verano'.

"Le he visto bien. Hombre, él tiene 84 años, pero le he visto bien. Le he visto como a una persona de 84 años, pero activo, enérgico... Él dice que está vivo y lo que yo he percibido del par de horas que estuvimos juntos es que es un hombre con inquietudes, con muchas cosas qué hacer, con vitalidad... Me enseñó su agenda para todos estos días y, desde luego, no es la de un hombre enfermo", aseguraba Herrera, contando así cómo fue su gran encuentro con el Papa Francisco.