La gran "decepción" de Anna Simon con Dani Mateo por ser designado presentador de 'Zapeando'

Dani Mateo ha llegado como un vendaval y no todos son aplausos para el sucesor de Frank Blanco. Anna Simon ha mostrado su decepción por la incorporación del nuevo presentador de 'Zapeando'.

Mateo ha intentado empezar con el mejor pie: "¡Qué barbaridad! Aquí seguimos y ahora es el turno de la siempre alegre y sonriente Anna Simon. Anna, cuando yo digo lo de "alegre y sonriente" es para que tú lo exteriorices, el espectador se sienta cómodo y el programa fluya".

"¿Esto qué tontada es?"

Pero Simon no se ha mostrado muy predispuesta: "Ya pero es que no estoy ni alegre ni sonriente. Me voy unos días de vacaciones y de repente me encuentro con esto. ¿Esto qué tontada es? ¿Qué pasa, que te han despedido del otro programa que haces con el señor mayor?". "Tienes una obsesión con la edad preocupante", ha señalado el presentador de 'Zapeando'. "Solo me ponen a viejos", se ha quejado Anna.

Dani Mateo ha preguntado si se refiere a 'El Intermedio' cuando habla del programa del señor mayor y Simon ha sido todavía más tajante: "Aquí lo llamamos el programa triste". "Pues para tu información no me han despedido. Es imposible despedir a alguien sin contrato", ha sentenciado el colaborador del espacio del Gran Wyoming con tono jocoso.

"Nos va a dejar grandes momentos"

No es la primera vez que Simon se muestra tan tajante con Mateo. Anna Simon ya dio un consejo este verano a quien se ha convertido en su nuevo 'jefe': "Aprovecha lo que queda de verano para descansar, porque a la vuelta te espera una buena. Disfruta mientras puedas", ha advertido la colaboradora catalana en un tono jocoso.

Cómo sabréis, voy a ser el nuevo presentador de @zapeandola6 Prometo dejarme la piel para que os muráis de la risa. El proyecto lo merece. Nos vemos en @laSextaTV ������������������������ pic.twitter.com/qDfYWtavar — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) July 26, 2019

El colaborador de Wyoming compagina su sección en 'El Intermedio', mientras revoluciona el programa cómico de sobremesa con su humor infalible. De esta manera, vuelve a la franja horaria en la que empezó su andadura en La Sexta en 2007 como colaborador de 'Sé lo que hicisteis', donde coincidió con sus nuevos compañeros, Miki Nadal y Cristina Pedroche. Desde entonces, Dani Mateo se ha convertido en uno de los profesionales estrella de La Sexta al entrar en el firmamento de colaboradores de 'El Intermedio', en el que el Gran Wyoming es el protagonista.