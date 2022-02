Gonzo pone contra las cuerdas a Yolanda Díaz con una sola pregunta: "Hay gente que puede dudar"

Este domingo, Gonzo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de ‘Salvados’. Esta vez, el presentador recibió a Yolanda Díaz para entrevistarle en el programa. Aprovechando la presencia de la política, el presentador analizó varios temas de la actualidad, desde el Benidorm Fest hasta el aumento de contagios por coronavirus, además de preguntar lo que todos quieren saber.

"Voy a ser sincero. Gran parte del interés de esta entrevista es saber una cosa: ¿Usted quiere ser la primera mujer presidenta del Gobierno de este país?", quiso saber el presentador. "No", respondió ella muy clara sin dudarlo. "No soy un proyecto político, Gonzo. ¿Esto quiere decir que he tomado la decisión? No, no la he tomado. Y soy franca. Estas cosas me hacen distanciarme más. He visto la peor parte (de la política) estos días", justificaba.

"Todo lo que dicen, la demoscopia, respecto a la enorme distancia que hay entre la ciudadanía y la política es justo esto. La ciudadanía quiere políticos y políticas que se entiendan, que escuchen, que trabajen por el bien común... Que teniendo diferencias, que se sumen...", opinaba Díaz.

"Habrá mucha gente en casa que no se ha aclarado... 'No quiero ser presidenta del Gobierno, pero no he tomado todavía la decisión", insistía Gonzo en la pregunta, recordando la respuesta de la entrevistada. "No he tomado la decisión de lanzarme a un proyecto político", señalaba ella. "¿Qué la llevaría ser presidenta del Gobierno?", apuntaba el presentador.









"Hago tantas cosas que no sabéis, Gonzo..."



"Yo soy una mujer bastante humilde, Gonzo. Soy una mujer que no se queda en las esquinas, no me gustan las esquinas", aseguraba la política. "Le pregunto porque usted dijo que no quería ser ministra, dijo que no quería ser vicepresidenta y lo es. Entienda que hay gente en su casa que, cuando ahora la escuche decir que no quiere ser presidenta del Gobierno, puede dudar", soltaba entonces el periodista.

"Es verdad... Todo mi equipo me dice que no diga esas cosas. Pero es que no tengo que engañar a la ciudadanía y yo creo que lo sabéis. No he tomado la decisión a día de hoy", se justificaba Díaz. "Hay otros elementos de lo que ha hecho estos últimos meses como visitar al Papa, reunirse con el economista de referencia de la izquierda, Thomas Piketty, codearse con algunos líderes políticos que visitan España... ¿Eso no es una carta de presentación de una candidata?", insistía Gonzo.

"No, eso es ser vicepresidenta del Gobierno de España. Hago tantas cosas que no sabéis, Gonzo...", decía Díaz entre risas, dejando claro que solo cumple con sus responsabilidades como vicepresidenta. "Si no es la carta de presentación, se le parece bastante", opinaba el presentador. "Yo creo que como vicepresidenta del Gobierno de España debo hacer estas cosas y muchas más", aseguraba ella.