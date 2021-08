Girauta habla claro tras el choque entre Marta Flich y Javier Nart en 'Todo es Mentira'

El programa de 'Todo es mentira' lleva unos meses siendo protagonista de anécdotas de lo más diversas. Este miércoles el espacio presentado por Marta Flich ha vivido uno de los momentos más tensos del formato, desde que comenzase su emisión, con uno de sus colaboradores fruto de un desencuentro durante el tema de debate.

El programa ya había saltado recientemente a la palestra mediática, debido a que su presentadora sufrió por segunda vez la embestida de la Covid-19, lo que motivó que acabase realizando el programa desde su casa, a través de una pantalla de plasma, desde la que incluso sopló las velas de su cumpleaños. En esa misma semana, su copresentador Risto Mejide, también contrajo la enfermedad lo que provocó que el formato debiese de ser presentado por Carmen Chaparro.

Este miércoles el programa volvió a sufrir una ardua polémica que le ha hecho acaparar los focos, debido al desencuentro que se produjo en el espacio, que comenzó al repasar el caso de la mujer que había sufrido acoso cuando estaba realizando la ruta hacia Compostela. Cuando han abierto el debate para compartir sus opiniones, fue cuando Javier Nart decidió compartir su opinión.





Javier Nart abandona el plató de 'Todo es Mentira'

"Yo hace unos años sufrí un atraco en Bruselas..." empezó relatando el contertulio de 'Todo es mentira', queriendo realizar una comparación con el caso de Gloria Santiago. La presentadora en ese momento comenzó a recriminarle que hiciese esa comparación. "Pero es que esto no es un atraco, a ti no te atracan por ser hombre. A nosotras sí nos acosan por ser mujeres. ¡Es que ya está bien! ¡Es que se crea un falso debate y una equidistancia que no es correcta! No, Javier, te equivocas. ¡No te lo voy a permitir!".

A la vuelta de la pausa de la publicidad Flich dio explicaciones de por qué el exdiputado de Ciudadanos había abandonado el plato. "Respetamos su decisión, pero en este programa no vamos a permitir una equidistancia entre que te roben la cartera y que te asesinen por ser mujer", explicó la conductora del programa.

Momento tenso entre Marta Flich y Javier Nart durante el programa de hoy#TodoEsMentira11Ahttps://t.co/5SpafWcLuu — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) August 11, 2021





Ante este hecho uno de los antiguos compañeros de filas de partido del político catalán, Juan Carlos Girauta, decidió alzar la voz a través de sus redes sociales. "Bienvenido al club, Javier. Te honra, querido amigo", escribió el expolítico en su cuenta de Twitter.

El caso es que el antiguo diputado de Ciudadanos también mantuvo una polémica similar, en ese caso con Risto Mejide, en el programa de Cuatro que también le hizo abandonar el plato de Mediaset.“Voy a ser sincero,no sabía que teníamos tantos gilipollas entre nuestra audiencia”, fueron las palabras de la polémica que hizo estallar a Risto, tras ver las declaraciones de unos espectadores del programa donde le recriminaban momentos de su pasado y sus reiteradas polémicas.