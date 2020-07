Girauta destaca estas declaraciones de Jorge Javier como "lo más elogioso" que se ha dicho de Vox

El popular presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, continúa con su particular cruzada contra Vox. Éste no desaprovecha la más mínima oportunidad para, gracias al altavoz que le da su popularidad, lanzar sus críticas contra el partido que preside Santiago Abascal.

Las últimas palabras de Jorge Javier dirigida a los votantes de Vox

Sus últimas palabras en relación a la formación verde han sido a través de una entrevista que le han realizado para El País Semanal, en la que Jorge Javier asegura recibir ataques de la izquierda y de la derecha, señalando que “sobre todo VOX no para de darme y amenazarme”.

El mediático presentador señala en su entrevista que la gente de Vox “quiere hacer creer que el franquismo era mejor que esto. Esto es democracia. Y el franquismo era una dictadura donde se perseguía a los homosexuales. La educación sexual que recibí con Franco fue terrible. Que no me digan ahora que era un paraíso. Yo tengo que ser intolerante con esa intolerancia. En mis programas no cabe el fascismo, nuevo o viejo. Lo siento”.

Del mismo modo, mientras asegura que no “no soy casta. Soy un chusquero. Un tipo vulgar que no puede salir a la calle”, no duda en asegurar que “cada vez me caen mejor Pablo Iglesias y la ministra Yolanda Díaz, aunque cada vez que actúo en un teatro público de cualquier municipio de España, los concejales de Podemos me pongan a parir e intenten suspenderlo. Es la historia de mi vida”.

“¿Crees que Sánchez lo ha hecho tan mal como dice la derecha? Me cae fenomenal Simón. Yo soy muy de este Gobierno de coalición”, subraya Jorge Javier.

Y por si no hubiese echado ya suficiente leña al fuego, Vázquez no ha dudado en indicar que ‘Sálvame’, el programa que presenta en Telecinco “no es para esa gente”, en relación a los votantes de Vox.

Girauta destaca estas declaraciones de Jorge Javier sobre Vox

Estas afirmaciones del controvertido presentador han generado un aluvión de comentarios críticos en las redes sociales. Uno de ellos, el publicado por el que fuera diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha señalado, con bastante ironía, que esta última afirmación de Jorge Javier “es una de las cosas más elogiosas que se han dicho sobre Vox”.

Es una de las cosas más elogiosas que se han dicho sobre Vox. pic.twitter.com/KVCILYI9NX — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) July 14, 2020

Pues mire que yo no soy votante de VOX... pero tampoco es un programa para mi. Prefiero salir a pasear y ver rebuznar a cuatro burros(de los de verdad) — JoseMaMB ���� (@m_b_josemaria) July 14, 2020

Estoy segura de que a @mediasetcom y a @telecincoes les van a encantar estas declaraciones.

Y a los anunciantes ni te cuento. — Anna Cristina (@annacristi66) July 14, 2020

Pues eso beneficia a Vox. No voto a ese partido, pero su bodrio de programa, lleno de gentes gritonas y faltonas, y con esas ���� de contenidos y de personajes, tampoco es para mí. Afortunadamente. — MargaMorguix⚖️�� (@MMorguix) July 14, 2020

En los últimos meses, el presentador de Mediaset, ha protagonizado diversas polémicas en televisión por cuestiones políticas con el partido de Santiago Abascal como protagonista, entre ellas con la colaboradora estrella de la cadena, Belén Esteban, después que esta se mostrase crítica con el papel del Gobierno de España durante la pandemia del coronavirus y señale directamente como culpables de esa nefasta gestión a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

También te puede interesar: