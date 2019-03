Gala frenética para elegir a los cuatro primeros semifinalistas de La Voz

La Gala 1 de La Voz ha llegado a su fin. Esta noche arrancaron los Director de La Voz en los que solo cuatro voces han visto su sueño cumplido de llegar a las semifinales del concurso. Ha sido una gala especial porque Eva González estuvo acompañada de Juanra Bonet, el presentador de ‘¡Boom!’, en el backstage del plató para ir conociendo las impresiones de los concursantes.

Una gala en la que los cuatro ‘coaches’: Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonso y Paulina Rubio han tenido que tomar decisiones difíciles.

En esta ocasión se han batido en duelos los siguientes concursantes: Viki Lafuente contra Susana y Marlo contra Ángel Cortés (en el equipo de Paulina Rubio); Linda Rodrigo contra Álex Palomo y María Espinosa versus Lion (en el equipo de Luis Fonsi); Lía Kali vs Javi Moya, y Lorena Fernández contra Marcelino (equipo de Antonio Orozco); Palomy vs Auba Estela y Javier Erro vs Andrés Martín (equipo de Pablo López).

Cita apasionante, cargada de emoción e intensidad, en la que finalmente los elegidos para continuar en el programa han sido: Auba Estela, Lía Kali, Javi Moya y Viki Lafuente.