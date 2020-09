Gabriel Rufián revela cuánto cobrará en el ‘Programa de Ana Rosa’ por ir de tertuliano

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha aclarado este sábado cuánto cobrará como tertuliano del ‘Programa de Ana Rosa’ en la nueva temporada del espacio de las mañanas de Telecinco. Además, el polémico parlamentario independista ha detallado cuál será su papel en la mesa redonda del programa de Mediaset, mientras respondía de manera contundente a un periodista que le recriminaba su incorporación al mundo de los medios.

No obstante, Gabriel Rufián ya cuenta con un espacio multimedia llamado “La Fábrica”, que emite de manera periódica a través de la plataforma de vídeo Youtube. En él ha entrevistado a personajes de amplio espectro ideológico, como Arcadi Espada, Malena Contestí o Jaume Roures. Ahora, será él el que comparta espacio de tertulias con Ana Rosa Quintana o Juan Carlos Monedero, en el programa de la reina de las mañanas.

El ‘Programa de Ana Rosa’ ha anunciado este viernes el nuevo equipo con el que contará de cara a la nueva temporada televisiva y, para sorpresa de todos, se guardaba un as en la manga para competir en audiencias con ‘Espejo Público’ y Susanna Griso: el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Y es que el representante del partido independentista catalán formará parte de una sección que tendrá lugar los viernes y en la que participarán representantes de todas las fuerzas políticas, de ahí su inclusión.

A Rufián, según ha comunicado la cadena, le acompañarán una larga lista de tertulianos como con los socialistas Antonio Miguel Carmona, Elena Valenciano, los populares Andrea Levy, Rafael Hernando; los podemitas Juan Carlos Monedero, Ramón Espinar, Rita Maestre de Más Madrid, Macarena Olona y Mireia Borrás de Vox, o Juan Carlos Girauta y Toni Cantó de Ciudadanos.

Un medio independentista publicaba este viernes una noticia al respecto del fichaje de Rufián, asegurando que buscaba “complementar su salario de diputado”. Una información que compartía un periodista que instaba a Rufián a compartirlo en redes sociales y al que recriminaba: “Otra cosa es que vaya gratis al programa para explicar sus ideas, o que done lo que le paguen a causas necesitadas”.

Pues Rufián ha respondido y, casualidades de la vida, ha matizado que, en este caso, sí que lo hará gratis. “1) No ficho de tertuliano. Es una Mesa política mensual con TODOS los portavoces de TODOS los partidos. 2) Evidentemente NO cobraré nada. Forma parte de mi trabajo como portavoz”, matizaba Rufián a través de su perfil de Twitter.

Además, concluía defendiendo su fichaje por el programa de Telecinco. “3) Creo positivo no renunciar a ningún espacio mediatico. 4) La cuenta que enlazas es un fake”.

