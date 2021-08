El futuro de Omar Montes podría estar en manos de Jeff Bezos: "Me escribió un privado"

Omar Montes saltó a la fama como un polémico personaje de Telecinco gracias a su relación con la familia Pantoja, ya que mantenía una relación con la hija de la tonadillera, Isa P. A raíz de esto, el cantante consolidó su imagen en el mundo de Mediaset al participar en 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes', además de ser entrevistado en varias ocasiones en espacios como 'Viva la vida' o 'Deluxe'.

No obstante, con el paso de los años, ha logrado su sueño de convertirse en un reconocido cantante y ha llegado a hacerse con varias certificaciones en discos de platino y oro por exitosos temas como 'Alocao', 'Solo' o 'La rubia (Remix 2)'. Su fama le ha permitido someterse en otros proyectos como protagonizar su propio documental o escribir su propio libro.

"En octubre publico el libro de memorias Mi vida mártir. Para que la gente conozca al Omar Israel Montes que no sale en Instagram, el que escuchaba disparos de pequeño y ahora está en lo más alto", cuenta el popular artista en una entrevista para 'El Mundo'. "Hubo bullying, hubo racismo, hubo fechorías, hubo mis formas poco bonitas de ganarme la vida... Pero conseguí salir", agrega, haciendo un breve adelanto de lo que se podrá leer sobre su vida.

Siguiendo un argumento similar, Montes también tiene previsto estrenar un documental sobre su vida que tendrá un alcance internacional. "Es que va a haber un documental. El Principito es Omar Montes, una serie de cuatro capítulos para Amazon Prime que se estrena en noviembre", cuenta en el mencionado medio.









"Me lo propuso y acepté"

"Esta feo que lo diga yo, pero soy el número uno de la música. Los de Amazon me han elegido entre todos los artistas de España para grabar su primera serie a nivel mundial, porque se va a emitir en 170 países. No es un capricho mío. Es que las altas esferas me dan su bendición", declara el cantante en la entrevista con su habitual toque de humor, dejando claro que es consciente de su alcance y entiende el motivo por el que le ofrecieron este proyecto.

Asimismo, antes de terminar la entrevista, aprovechando su actitud alegre y bromista, ha cedido a la petición de dar una " exclusiva mundial con su poquito de realismo mágico". "Jeff Bezos, el dueño de Amazon, quiere que sea uno de los tripulantes en su próximo viaje espacial. Me escribió un privado por Instagram, porque tenía en su playlist mi canción La rubia, me lo propuso y acepté", comenta Montes.

"Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente. No voy a negar que tengo miedo, porque he visto la película Interestelar y los agujeros de gusano me imponen muchísimo. Pero quiero ser el segundo español que vaya al espacio tras Pedro Duque, así que vamos pa'encima", zanjaba el cantante.