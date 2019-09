La frustración de Pilar Rubio ante su próximo reto: "Hoy soy una mujer desesperada"

La colaboradora del programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos ha confesado en una publicación de Instagram que está un poco agobiada por la tremenda dificultad de uno de sus retos: "Hoy estoy un poco desesperada, la verdad. Estamos intentando 'una movida' que... ufff... no sé... no me sale. Hoy soy una auténtica mujer desesperada".

Rubio ha comenzado la temporada catorce de 'El Hormiguero' a lo grande. Ha vuelto a realizar uno de los retos más extremos del programa: la apnea. Su anterior marca personal fue de dos minutos 31 segundos en 2016 y la ha superado con creces. Ha alcanzado los cuatro minutos y ocho segundos sin respirar bajo el agua y la emoción se ha apoderado de ella.

La colaboradora ha admitido que es la prueba más dura a la que se ha enfrentado y ha dedicado su gran récord de más de cuatro minutos sin respirar bajo el agua a todos los seguidores que le han estado apoyando durante todos estos años, a su instructora, al equipo del programa y a su marido, Sergio Ramos.

Entre lágrimas, lograba una vez más, demostrar que no hay reto que se le escape. Está claro que en la decimocuarta temporada de 'El Hormiguero 3.0', la colaboradora viene dispuesta a superarse a sí misma y a alcanzar nuevas metas: "Se lo quiero dedicar a mis seguidores, a mi instructora, al equipo de 'El Hormiguero 3.0' y a mi marido", ha explicado.