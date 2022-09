Frank Cuesta habla del nuevo proyecto con el que volverá a España: "Sé que la oposición va a ser grande"

Frank Cuesta ya lleva unos años alejado del público español. Fue en 2020 cuando se despidió de sus seguidores televisivos en 'Wild Frank'. Sin embargo, ha seguido estando conectando con ellos desde su canal de YouTube, donde muestra su día a día con los animales y en los diferentes refugios que tiene.

Esta vez, el herpetólogo ha utilizado su canal para anunciar que está planeando volver a España a trabajar, pero alejado de la pequeña pantalla. Tal y como ha contado, tiene entre mano el montar un gigantesco santuario de animales, similar al que ya tiene funcionando en Tailandia.

El activista está buscando un terreno de unas 1.000 hectáreas para tener espacio suficiente para poder acoger el mayor número de especies posibles, dándoles la oportunidad de vivir en libertad. "No sé dónde estará todavía, pero sí sé cuando: ya", decía Cuesta muy claro. A pesar de que está decidido, es consciente de que se encontrará con algunos obstáculos por el camino como consecuencia de las polémicas que ha protagonizado los últimos años.

"Sé que la oposición va a ser grande, pero sé con quién tengo que hablar y contactar para que sea un lugar espectacular", asegura el también comunicador. "No me pongáis trabas ni me deis patadas, porque esto no va de política, va de salvar animales. Os pido que no entorpezcáis. Si no queréis colaborar, por lo menos no me pongáis trabas. No va a ir de ideologías, no va a ir de colectivos, ni de partidos políticos", pide, siendo consciente de lo que puede encontrar.

"Cuando tengo que salvar un animal si tengo que dejar que me humillen, me dejo humillar y ha pasado muchas veces", reconoce Cuesta, haciendo referencia a su capacidad de sacrificio por hacer todo posible por los animales. Recordando así todos los problemas en los que se ha metido, como peleas, en Tailandia por dar la cara por los animales.









"Si no consigo montarlo en España, probaré en Portugal, Francia o Italia"



"He montado una asociación, dos refugios y un santuario y ahora quiero montar uno en mi país", cuenta, señalando que su idea es hacer en España algo similar a lo que lleva montando en Tailandia desde hace 9 meses, donde cuenta con 30 hectáreas de terreno lleno de especies diferentes.

"Voy a invertir dinero que ni tengo para meterme en esto. Tengo que conseguir mucho dinero y no quedará para mis hijos, ni para Yuyee ni para nadie, quedará para los animales. Cómo consiga el dinero ya lo veré más adelante, tengo tres opciones. No lo haré solo, lo haré con una persona que estoy esperando que me conteste", declara sobre la financiación que necesita para montar su proyecto.

Asimismo, quiere que el santuario sea privado "porque si es público y están involucrados los políticos, que cada cuatro años cambian y están por lo que están, te pueden quitar el santuario". "Obviamente el proyecto para España me llevará más de nueve meses, pero espero que menos de un año, espero que para septiembre del año que viene estemos funcionando, aunque en España la burocracia es más difícil que aquí", agrega.

"Se trata de crear un espacio natural donde los animales vivan en paz y en libertad, pero buscándose la vida, porque será un espacio natural donde las especies convivan", aclara respecto a su idea. "No será un lugar para que la gente lo visite a modo de zoo, pagando un ticket para entrar, pero sí puede ser un lugar donde estudiantes puedan ir a formarse", apunta tras reconocer que quiere contar con trabajadores que sean "gente joven, aunque también habrá gente experimentada". "Si no consigo montarlo en España, probaré en Portugal, Francia o Italia", apunta.