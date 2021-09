Franganillo habla claro sobre qué no quiere imitar de Vallés y Piqueras : “Una gran audiencia, pero...”

El periodista Carlos Franganillo, presentador del 'Telediario 2' de Televisión Española, hablaba claro esta semana sobre los aspectos que le diferencian tanto de Pedro Piqueras como de Vicente Vallés, sus principales competidores en la misma franja. Y es que los comunicadores de Telecinco y Antena 3 mantienen una dura pugna desde hace años por el liderazgo de las noticias de las 21 horas, una lucha que tenía ganada el de Mediaset hasta hace sólo unos meses en los que, gracias al empuje de 'Pasapalabra', Atresmedia ha conseguido imponerse.

Y es que el asunto de las audiencias del Telediario nocturno era algo que ya traía de cabeza a la anterior administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que tuvo que dar cuenta de este asunto en sede parlamentario, donde culpó a Pasapalabra de la dificultad de luchar en audiencias con las privadas. Ahora, y con José Manuel Pérez Tornero, el presentador ha concedido una entrevista a el Español, donde ha hablado de esta supuesta rivalidad en los informativos nocturnos, destacando qué aspectos no quiere imitar de la competencia. Además, Franganillo ha reaccionado a las críticas sobre los bajos datos de audiencia.









Franganillo se compara con Vallés y Piqueras



En la conversación, el que fuera corresponsal de TVE en Estados Unidos comentaba las principales diferencias entre el informativo de la cadena público y el que ofrecen sus compañeros de Antena 3 y Telecinco: “Vicente Vallés y Pedro Piqueras son dos grandes profesionales a los que admiro profundamente. Ellos tienen un gran talento, mucha repercusión social y una gran audiencia y eso es de aplaudir, pero la naturaleza del medio es completamente distinta”, comentab el comunicador.

En palabras de Franganillo, la diferencia radica en la pluralidad y en la longitud del espacio: “Nuestro informativo hace una radiografía de la sociedad española bastante plural y diversa, además es más extenso y nos permite pararnos más en las cosas, esa es la diferencia que podemos aportar y en la que queremos profundizar esta temporada”, comentaba en el arranque de la nueva temporada.









La audiencia de Televisión Española



Pero el presentador del Telediario es consciente de la gran brecha de audiencia que existe entre las dos cadenas privadas y Televisión Española. No obstante, como comenta Franganillo, no se trata de algo que obsesione a su equipo de informativos. “Cualquier medio quiere ser el más visto porque nuestra vocación es tener relevancia social, pero no me obsesiona. Me obsesiona hacer un producto cada vez mejor y que nos sintamos satisfechos”, comenta.

Además, siendo la cuarta temporada que el periodista está al frente del programa, Franganillo hace balance: “Mi balance es muy positivo, siempre hay muchísimas cosas que mejorar, pero en este último año me he dado cuenta de que el equipo del Telediario está mucho mejor engrasado, ha ido viendo las debilidades y las fortalezas y ha permitido ir refinando el informativo cada día”.