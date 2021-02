La firme decisión de Mediaset sobre el futuro inmediato de Carlos Sobera: ¡A jugar!

¿Lo dirá? ¿Hará algún guiño a la versión anterior? ¿Contará con algún cameo de Joaquín Prat hijo? Mediaset trata de dar un golpe sobre la mesa del panorama televisivo y romper la hegemonía de Atresmedia en el ámbito de los concursos. Hemos conocido este martes que el grupo de comunicación recuperará uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión en España.

Hablamos de un programa emitido en Televisión Española. Hablamos de un programa presentado por Joaquín Prat padre. Hablamos de 'El Precio Justo', un espacio de entretenimiento para toda la familia que volverá a ocupar su espacio en la parrilla española. El nuevo reformado espacio traerá muchos elementos inéditos, el primero de ellos, su presentador.

Carlos Sobera, frente al reto de compararse con Joaquín Prat

Mediaset ya cuenta en su cartera de presentadores con Joaquín Prat Sandberg, hijo del mítico presentador que al grito de "¡A jugar!" hacía las delicias de tantos espectadores en la primera experiencia de 'El Precio Justo' en nuestro país. Ahora tendrá Sobera que ocupar su lugar y, aunque desconocemos si hará algún guiño a la icónica frase de Prat, sí que sabemos algunos de los detalles que el renovado formato nos ofrecerá.

"Producido en colaboración con Fremantle, el mítico concurso respetará su esencia y potenciará los elementos más icónicos que lo han convertido en el game show más veterano de la historia de la televisión a nivel mundial", asegura Mediaset en un comunicado colgado en su página web. "Y para un concurso mítico, un presentador a su nivel, ya que Carlos Sobera será el encargado de poner la emoción, la tensión y el humor a esta nueva etapa del concurso", continúa el comunicado en el que determinan el claro horizonte profesional al que se deberá enfrentar Sobera.

¿Cambiará mucho 'El Precio Justo'? A esta pregunta que muchos se hacen al conocer el anuncio, Mediaset responde: "Como en su adaptación original, cuenta con una sencilla dinámica: en cada edición, varios concursantes anónimos tienen como único objetivo adivinar, sin pasarse, el precio y valor de uno o varios objetos. Tras una primera fase que ya deja la adrenalina en alto, se llega a una gran ronda final repleta de grandes premios y dinero en efectivo".

El casting es además, uno de los elementos principales en cada programa que se preste a entretener a la audiencia. Los concursantes con los que tendrá que lidiar Carlos Sobera, se están 'cocinando' ya, puesto que el casting está actualmente abierto para mayores de 18 años.

Carlos Sobera en el teatro

Hace unos días, Sobera pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde pudimos saber que vivió en una modesta casa sin agua corriente y con frecuentes cortes de luz en Barakaldo, ahora los únicos cortes de luz se producen cuando se apaga el piloto de grabación de un programa de televisión, o cuando acaba la función de un teatro.

Audio

Solían catearle gimnasia, pero ahora con todo su éxito profesional, de aquí para allá, el aprobado estaría más que asegurado.

En la España de finales de los 70, sus padres vieron más prudente que estudiara Derecho, pero él no renunció a su derecho de hacer teatro. Y aunque terminó la carrera, y ejerció como profesor de derecho en una universidad durante 10 años... también fundó “El Aula de Teatro”.

Han pasado más de una treintena de programas, películas y funciones de teatro. Porque lo de Carlos Sobera, era vocación e insistencia: “Mis padres estaban muy preocupados con que su hijo se dedicase a la farándula, así que estudié derecho y me lo pasé bien, me dio libertad y dinero trabajar como profesor de derecho”. Ahora estrena una obra de teatro en el Reina Victoria de Madrid, mantenido por la pasión: “necesito el contacto con el público en directo, esto es mi vida y no puedo renunciar a ello”.