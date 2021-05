El final de 'Pasapalabra' que ha indignado a los seguidores del programa: "Cambio de canal"

'Pasapalabra' es sin duda uno de los programas más exitosos de la actualidad. Y todo ello se debe en gran parte al duelo (ya mítico) que están protagonizando dos púgiles de las palabras sin igual. Hablamos de Pablo Díaz y de Javier Dávila. Ambos mantienen una batalla encarnizada por el trono del concurso presentado por Roberto Leal que amenaza con durar, por lo menos, hasta que Antena 3 lo considere (es lo que tienen las audiencias).

Este viernes hemos podido vivir un momento insólito. En principio predecible, puesto que las estrategias de los concursantes suelen acabar en un mismo punto: la repetición, la repetición y, ¿saben qué? La repetición. Quedan pocas palabras y demasiados segundos, cada uno de los contendientes es plenamente consciente de lo que puede ocurrir. Roberto Leal se prepara y, efectivamente, ocurre.

El desgaste es el principal arma que desenfundan tanto Javier Dávila como Pablo Díaz. No se la van a jugar. Arriesgar puede significar una derrota sin paliativos, resistir, en cambio, demuestra fortaleza. Es entonces cuando entre ambos se intercambian "pasapalbras" que sobrevuelan sus cabezas. No es solo el nombre del concurso, es la herramienta que les permite lanzar a su adversario contra su propio cronómetro.

La situación es límite y, pese a todo, se alarga por casi 20 minutos. Llega el tedio. Roberto Leal, con tablas, es capaz de seguir un ritmo que enerva a los seguidores del programa. No lo entienden. Han cometido el mayor pecado televisivo imaginable: aburren. Prácticamente todos los días se llega a una situación similar, pero este viernes, muchos de los telespectadores han dejado notar su descontento en las siempre fértiles para cualquier tipo de polémica, redes sociales.

Los comentarios han sido de lo más variados. "Yo he hecho zapping porque ya me lo veía venir", ha explicado José Ramón:

No me digáis que no os avisé ???? Yo he hecho zapping porque ya me lo veía venir. @PasapalabraA3 , os tenéis que hacer mirar esto porque no es bueno. Hay que cuidar el producto. #pasapalabra269https://t.co/IYY8FUxaNU