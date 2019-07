Omar Montes se convierte en el ganador de 'Supervivientes 2019'

Ya tenemos ganador de ‘Supervivientes 2019’. Omar Montes se ha proclamado vencedor tras una reñida final junto a Albert, donde los porcentajes han estado muy ajustados: 53,7% a 43,3%.

La final de Supervivientes empezaba con los cuatro candidatos a llevarse los 200.000 euros: Albert Álvarez, Omar Montes, Mahi Masegosa y Fabio Colloricchio. Tras los votos de la audiencia, Mahi se convirtió en la primera expulsada de la noche.

Los tres finalistas, se midieron posteriormente a una prueba de habilidad, donde el peor de esta prueba (Albert) quedaba en manos de la audiencia, mientras que los otros dos (Omar y Fabio) se enfrentarían entre ellos, para ver quien acompañaba a Albert para ser nominado. El ganador de la prueba fue Fabio y la audiencia decidió salvar a Omar, por lo que Albert fue expulsado.

La última prueba que enfrentaba a Omar y Fabio era la apnea. Hubo un claro ganador ya que Fabio nada más sumergirse en el agua, se salió. Más tarde explicó el problema que tuvo: “Me dio un poco de ansiedad. Cuando era un chico casi me ahogué y me entró ansiedad ahora y no me sentí bien”.

Tras finalizar esta prueba, los dos finalistas se enfrentaron a la votación final, donde el ganador de la edición de ‘Supervivientes 2019’ fue Omar por un apretado marcador (53,7% a 43,3%).

De esta manera ha finalizado la edición de ‘Supervivientes 2019’, donde sin duda alguna, la gran protagonista ha sido Isabel Pantoja.