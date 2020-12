Ferreras corta en seco a dos tertulianos y sale en defensa de Abascal y Olona: “Defiendo la verdad”

El presentador de “Al Rojo Vivo”, Antonio García Ferreras, dejó a todo el plató sin palabras tras defender a Santiago Abascal y a Macarena Olona, rechazando la participación de los dos políticos en el chat de Whatsapp donde algunos militares retirados planteaban fusilar a 26 millones de españoles.

Pilar Gómez, periodista de La Razón, lamentaba que “lo que más me preocupa es que haya políticos, como hemos visto el líder de VOX, que estén en ese chat o que al menos hayan aparecido por ese chat y lo den como un punto de normalidad. Eso es lo peor…”. Tras estas declaraciones de la mano derecha de Francisco Marhuenda, Ferreras interrumpió la periodista para proteger al líder de Vox, Santiago Abascal.

La precisación de Ferreras defendiendo a Abascal

“Yo creo que hay que precisar. Yo creo que Santiago Abascal no es que esté en ese chat, sino que alguien de ese chat utiliza y reenvía un mensaje en audio de Abascal. Además, el líder de VOX ha dicho en las últimas horas que no comparte lo que se dice en ese chat y que no formaba parte del chat” ha precisado el presentador de “Al Rojo Vivo”.

A continuación dejaba paso a las declaraciones de Santiago Abascal donde el mismo líder afirmaba que lo que más le preocupaba eran otros tipos de chats, “el de la ETA, el de las mafias, el del comunismo y el separatismo golpista en el que está Pedro Sánchez y no un chat de militares retirados en el que, por cierto, jamás he participado”.

Santiago Abascal subrayaba que su partido condena que “el partido socialista está gobernando con un partido con aquello que han asesinado a miles de españoles durante tres décadas de terrorismo. No entramos en las provocaciones y en los trapos que nos pone el Partido Socialista”.

La carta de los militares enviada al Rey Felipe VI

Tras el fracaso de la periodista de La Razón, Fernando Berlín tomó la palabra para intentar condenar la supuesta participación de Abascal en el chat. “Se maneja en un equilibrio...”, comenzó diciendo el tertuliano y enseguida Ferreras decide cortar al periodista: “Ha dicho que no lo comparte, eh...” haciendo referencia a las declaraciones de Abascal.

El periodista, visiblemente enfadado, comenzó a mostrar su crispación: “pero déjame terminar…”. Fernando Berlín intentó entonces comentar las declaraciones de Macarena Olona: “Ayer escuchamos a Macarena Olona también navegar en esa línea de no criticar….” pero no pudo continuar su discurso al ser cortado, otra vez, por el presentador de “Al Rojo Vivo”.

“Pero Macarena Olona no se refería al chat Fernando, se refería a la carta… ¡es que es diferente!” haciendo referencia a una carta que han enviado desde el Ejército al Rey Felipe VI para mostrar su preocupación por el rumbo autoritario que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Ferreras tajante, "defiendo la verdad"

El periodista se mostraba visiblemente enfadado: “¿Podre hablar, no?, no sé a quién interesa que yo no pueda hablar o decir lo que quiero decir”. Intentó entonces explicar que la carta enviada al Rey está escrita por las mismas personas que participan en el chat y el presentador le silencia definitivamente: “Por alguno, pero la carta no es el chat”.

“No sé qué objeto tiene esto, pero si quieres defender esa posición muy bien” concluía ya el periodista. Y entonces Ferreras le responde tajante, “defiendo la verdad”.

⚠ Es tan repugnante la mentira de Pilar Gómez, periodista de La Razón y mano derecha de Francisco Marhuenda, que hasta Ferreras tiene que desmentirla en directo. pic.twitter.com/yWrJgRGCBX — VOX ���� (@vox_es) December 4, 2020

El peculiar momento fue compartido por el perfil Twitter del partido de Santiago Abascal: “Es tan repugnante la mentira de Pilar Gómez, periodista de La Razón y mano derecha de Francisco Marhuenda, que hasta Ferreras tiene que desmentirla en directo”.