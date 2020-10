Ferreras y Miguel Sebastián desvelan por qué Chivite confina Navarra el jueves: "Nosotros sí lo decimos"

Estas últimas semanas, Antonio García Ferreras ha destacado por mostrarse muy crítico con el Gobierno en 'Al Rojo Vivo'. Este martes, el presentador ha vuelto ha hacerlo, pero, esta vez, a la hora de abordar el tema del confinamiento perimetral en Navarra a partir del jueves.

Tras informar sobre las personas hospitalizadas y los datos de contagio por la covid-19 en la comunidad autónoma, 945 positivos por cada 100.000 habitantes, el presentador ha comunicado que las "medidas se adoptan a partir del jueves porque está allí la Vuelta Ciclista a España".

Después de esuchar sus declaraciones, Miguel Sebastián, ex ministro de Industria, Turismo y Comercio, ha cuestionado la fecha de la puesta en marcha de esta medida y ha criticado que se establezca un día después de la etapa ciclista que pasa por la Comunidad Foral, entre Pamplona y Lekumberri, este miércoles.

Ante esta opción, Sebastián se ha mostrado muy decepcionado, por lo que espera que la vuelta ciclista no tenga nada que ver en la decisión de Chivite. "Espero que no se ponga en marcha esta medida hasta el jueves porque pase la vuelta ciclista porque, si es así, por favor, que no se diga", ha declarado.

"La imagen internacional que va a dar España como se diga que se retrasa una medida sanitaria porque va a pasar por ahí la vuelta ciclista... Por favor, si es verdad eso, que no se diga", insistió. "Porque la imagen internacional que se va a dar, que ya está por los suelos, iba a ser deplorable", ha añadido muy serio.

La opinión de Ferreras

Por otro lado, el presentador del espacio de laSexta también ha querido pronunciarse y mostrar su desacuerdo con la decisión de la presidenta del Gobierno de Navarra: "Imagino que el Gobierno de Chivite no lo va a decir, pero nosotros sí. Confinamiento perimetral. Navarra lo necesita. Empieza el jueves, que curioso, cuando sale de la comunidad la vuelta ciclista", ha concluido el periodista antes de dar paso al siguiente tema.