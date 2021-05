Felipe González confiesa en 'El Hormiguero' el político al que ha vetado de su podcast: "Tengo un límite"

La noche del miércoles, Felipe González fue el invitado elegido para visitar 'El Hormiguero' y someterse a una entrevista con Pablo Motos. El expolítico debutó en el espacio de Antena 3 por el cumplimiendo de los 25 años desde que dejó la presidencia y protagonizó una "noche histórica". El entrevistado analizó todos los temas de la actualidad, desde la pandemia, haciendo hincapié en el plan de vacunación, hasta la situación política. Sobre esto tuvo mucho que decir, dado que tiene diversas opiniones sobre la nueva generación de políticos de nuestro país.

"Me sentí liberado ese día. Primero llamé a José María Aznar para decirle que había ganado y después me llamó el presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. La verdad es que hasta yo estaba harto de mí mismo, entonces él me dijo: 'Se te nota mucho, no te olvides que has perdido'", comenzó diciendo respecto a su último día como político.

Asimismo, aseguró que, a diferencia de Adolfo Suárez, quien aseguró que le "dejó de sonar el teléfono", a él no paran de llamarle desde entonces. "En mi caso fue lo contrario, empecé a recibir invitaciones para dar conferencias dentro y fuera de España. La petición básica era que hablara de la Transición. Dediqué un tiempo a eso pero duré poco porque no estaba dispuesto a meterme en los archivos. Era enterrarme en el pasado y mi cabeza estaba en el futuro... De dónde más peticiones tenía era de Catalunya para hablar de la transición en diferentes lugares", reconocía el entrevistado.

"Cuando salí del Gobierno decidí que no quería asumir ninguna responsabilidad institucional más pese a que querían que presidiera la Comisión Europea", confesó González. "Lo que sí me queda de aquella época es que todavía hoy me entra la información y mi cabeza la recicla en forma de respuesta", aseguraba el invitado al espacio de Antena 3.





"Invité a Carmena, también hablaría con Núñez Feijóo..."

El expolítico también se mojó y habló de la relación que mantiene con algunos políticos como Pedro Sánchez: "En la formación del último Gobierno hubo comunicación, no directa, pero hubo dos veces, aunque se atravesó algún programa que lo hizo imposible". Asimismo, reconoció que el presidente del Gobierno nunca le pidió consejo: "No creo que sea necesario. No quiero interferir, así que no llamo. Estoy disponible, pero no voy a dar mi opinión o a influir a nadie. Los filósofos lo llaman autonomía personal significativa".

Por otro lado, el entrevistado contó que, desde que presenta su podcast, habla con muchas figuras reconocidas del mundo de la política: "Hablo con todo el mundo, creo que en España hace falta diálogo. Invité a Carmena, también hablaría con Núñez Feijóo...". Fue entonces cuando el Motos le cortó para preguntarle si estaría dispuesto a entrevistar a Santiago Abascal.

"No", contestó González muy rotundo. "Yo tengo un límite", sentenció, dejando clara su opinión sobre Vox y su desacuerdo con sus ideales. Acto seguido, el entrevistado aseguró que "pase lo que pase" siempre será del PSOE. "Me siento huérfano de representación, no solo por el PSOE. Busco con pasión que en un discurso del Parlamento haya alguien a quien pueda aplaudir", reconoció.