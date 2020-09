Fani explota contra Miguel Frigenti y él la persigue al grito de "¡Estefaníaaaa!"

Fani Carbajo ha protagonizado un duro enfrenramiento con Miguel Frigenti en la nueva entrega de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. El programa de Telecinco se ha emitido la noche de este miércoles y, en esta ocasión, Amador Mohedano y Fani Carbajo han sido los anfitriones.

La cena no empezó demasiado bien. La situación comenzó a tensarse nada más entrar en casa de Amador Mohedano. Parecía que Miguel Frigenti llegaba con ganas de bronca, ya que recibió a Fani con un ataque sin venir a cuento: “Sois un coñazo las tres, estoy de las Carbajo hasta el carbajo, ¡pesadas!”.

Frigenti ha sacado la artillería pesada nada más ver entrar a Fani. ¡Empezamos fuerte! �� #VenACenarAmadorhttps://t.co/32ZEbp1bMipic.twitter.com/fywGBA2CoX — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) September 16, 2020

Ante este comentario, Fani decidió ignorarle y no ceder ante las provocaciones del colaborador de 'Sálvame', es por ello por lo que decidió redirigir la conversación. "¿Has visto la piscina?", preguntó.

A pesar de sus esfuerzos, Frigenti ha continuado haciendo comentarios fuera de lugar para hacer saltar a la joven, hablando de su talón de aquiles, cuando traicionó a Christofer en 'La Isla de las Tentaciones': "¡Hombre! Ahí podríamos hacer una recreación de lo que hiciste en ‘La isla de las tentaciones’ en la piscina", apuntó, mientras ponía a prueba la paciencia de Fani, la que pareció agotarse.

"¿Cómo? Tú eres tonto, chaval. A ti te echan a hervir y sales peor de lo que has entrado", le gritó Carbajo. "Aquí la que eres insoportable eres tú, ¡un poquito de sentido del humor! No faltes el respeto que yo a ti no te he insultado. Tengo más motivos que tú para estar cabreado y no te he insultado", respondió el periodista. "Sentido del humor con eso no. Bromitas con ese tema no. ¿Qué yo me ría de un tema que ha sido doloroso para mí y para mi pareja?¿Chico, tienes neuronas ahí dentro?", declaró la anfitriona.

"Si yo no quiero hablar de un tema que es pasado creo que deberías de entenderlo", agregó. Acto seguido, Mohedano intentó calmar el ambiente y propuso hacer un brindis para cambiar de tema, lo que no consiguió. "¡Qué viva la hipocresía!", exclamó Frigenti con ironía antes de chocar las copas. Fue entonces cuando la ex superviviente no aguantó más y abandonó la casa.

"Ya está haciendo el espectáculo", opinó Frigenti mientras miraba como Fani salía corriendo. "¡Qué te vayas a la mierda!", le contestó ella. "Me voy, que no quiero estar con ese chaval. Es dañino, malo y venenoso, es imposible. Tengo sentido del humor pero con ciertos temas no. Para él será un cachondeo pero para mí no", explicó.

La punta del iceberg fue cuando el periodista salió tras ella gritando "¡Estefaníaaaa!", parodiando así la escena que provocó la ruptura entre Fani y Christofer. "Que te vayas a la mierda, aquí no vengas", sentenció la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’.