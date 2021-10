Un familiar directo de Joaquín Prat saca a la luz su situación personal actual: en la sombra

El periodista Joaquín Prat se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla, ya que el periodista está triunfando como copresentador de ‘El programa de Ana Rosa’ y cada tarde al frente de ‘Cuatro al día’ en Mediaset.

No obstante, esta vez no ha saltado a la palestra por su labor periodística ni por su actividad en televisión sino precisamente por su divorcio. Hace tan solo unas semanas, el presentador de Cuatro se divorciaba de Yolanda Bravo después de 12 años de relación y un hijo en común. Un hecho que trascendió por la prensa, ya que él nunca hizo ningún comentario ni anuncio al respecto.

No obstante, ha sido su hermana quien ha querido pronunciarse sobre su situación personal. Un escenario al que no estamos habituados, ya que normalmente suele mantenerse en la sombra y no suele dar detalles de su vida, así como tampoco de la vida de su hermano. Sí lo ha hecho, como ya decimos, ahora que Joaquín ha tomado la decisión de poner punto y final a su matrimonio con Yolanda.

"Esto preguntadle a él. Todo bien, todos felices. Todo fácil y civilizado", ha asegurado su hermana. "Joaquín está fenomenal, le va súper bien en el programa, es una pasada. Es el programa favorito de las tardes y ahí estamos todos viéndole cada tarde", ha asegurado Alejandra Prat, que a continuación ha asegurado que "hay una buena racha en los Prats". Una forma sencilla de dar a conocer el estado de Joaquín Prat. Una serie de claves que, desde la discreción, el periodista ha mantenido siempre en secreto.

El divorcio de Joaquín Prat y Yolanda Bravo

Joaquín Prat y Yolanda Bravo comenzaron su relación en el año 2009, justo el año que supuso un antes y un después en la carrera del comunicador. Fue en ese año cuando el periodista fichó por ‘El programa de Ana Rosa’ y desde entonces su éxito profesional se ha convertido en imparable.

Prueba de ello es que, años más tarde, Prat empezase como presentador en ‘Cuatro al día’, dos proyectos que le obligan a estar fuera de casa muchas horas al día. Su agenda laboral es muy intensa y eso puede haber repercutido en la separación de la pareja después de más de una década en común.





Ya en alguna ocasión, el periodista había bromeado con la posibilidad de que su éxito laboral pudiese afectar a su vida familiar: “Igual me cuesta el divorcio, porque estoy en la tele desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche y apenas veo a la familia”.

Prats comenzó su relación con Yolanda Bravo meses después de divorciarse de su primera mujer, Paula González, con la que estuvo casada cinco años. Pese a que Bravo aportaba ya tres hijos de una relación anterior, la ya ex pareja dio en el año 2015 la bienvenida a su hijo Joaquín.