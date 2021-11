Fabiola se pronuncia por primera vez sobre la nueva pareja de Bertín Osborne: "Su vida es suya"

Bertín Osborne parece haber recuperado la ilusión después de su reciente ruptura con Fabiola Martínez. Actualmente, Bertín está pasando por todas las cadenas de televisión para promocionar su nuevo disco, a lo que además se suma su fichaje en Telemadrid para ponerse al frente de 'El Show de Bertín', su propio programa que emitía antes en Canal Sur.

No obstante, uno de los asuntos que más atención está ocupando es su situación sentimental, que desde que rompió con Fabiola es todo un misterio. Algo que, sin lugar a dudas, ha ocupado de nuevo todos los espacios del corazón.

Hace unos días, la revista 'Semana' adelantó que el cantante podría haber encontrado un nuevo amor. Tal y como publicó, Bertín llevaría "cinco meses" viéndose con "una joven de Sevilla". Además, también resultó muy llamativo la identidad de la misteriosa mujer. Ella es Chabeli Navarro, quien ha protagonizado varias noticias en los programas de Telecinco a raíz de su relación con Kiko Rivera. Desde entonces, se convirtió en un personaje televisivo y realizó varias apariciones en espacios de la cadena como 'Sálvame'.

Fabiola Martínez responde a los medios sobre la posible relación de Bertín

Con todo este revuelo, Fabiola Martínez ha respondido, por primera vez, a las preguntas sobre la nueva relación de su expareja. "No tenía ni idea", ha admitido Martínez, dejando así claro que ella no tenía conocimiento de esto. "Si ya le llegó el amor, me alegro un montón", ha señalado su expareja.





Fabiola Martínez, sin embargo, ha apuntado que su relación "es muy buena, es una relación de familia, hacemos todo lo posible porque los niños lo pasen lo mejor posible, dentro de lo que cabe", ha señalado ella mientras esperaba a a que llegara un taxi "para ir a trabajar".

Al ser preguntada por si se alegra por su expareja, Fabiola ha sido muy directa: "Yo me alegro muchísimo, que esté feliz, que sea feliz. Si él está bien, todos vamos a estar bien". No obstante, también han querido saber cómo está ella. "Muy bien, muy ocupada, muy lleno con mis niños y mi vida tranquilita", ha respondido Fabiola.

"¿Te gustaría que te hubiese informado de esta relación?", ha insistido la reportera. "No, amor. Su vida es suya", ha contestado ella antes de marcharse en un vehículo negro, camino del trabajo

Fabiola sobre Bertín Osborne: "Si ya le llegó el amor me alegro un montón" pic.twitter.com/ANb1UCPtIK — TVMASPI (@sebas_maspons) November 3, 2021





La reacción de Fabiola Martínez, asegurando así que desconocía la posible nueva relación de su expareja, ha sido visiblemente distinta a la de Bertín Osborne. El pasado miércoles fue preguntado por los reporteros de 'Sálvame', a la espera de obtener una confirmación oficial sobre esta relación.





"¿De verdad tú te crees que a estas horas y saliendo de un sitio te voy a contestar una cosa así? No hombre no", reaccionaba el cantante con una sonrisa irónica. Ante esto, el reportero solo se limitó a pedir que si solo podía confirmar o desmentir la noticia. "¿Cómo te voy a confirmar una tontería? Venga hombre", le reprochaba Bertín.

Asimismo, el propio artista también ha desmentido la información en '¡Hola!' y ha opinado que "es una vergüenza" lo que publica como exclusiva el mencionado medio, ya que solo conoce a Chabeli Navarro "de un día, de un solo día", además que fue "hace dos o tres meses" y "nunca más" se han vuelto a ver.