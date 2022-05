Fabiola Martínez se derrumba al recordar el día que temió por su vida: "No podía respirar"

Fabiola Martínez volvió a Mediaset como invitada de 'Los miedos de…', un nuevo docurreality de Cuatro protagonizado por diferentes rostros famosos. Cada entrega cuenta con un popular personaje como invitado, quienes se enfrentan a su mayor miedo. En el caso de la exmodelo y expareja de Bertín Osborne, su objetivo era enfrentarse a su miedo al agua.

"De pequeña viví una experiencia de casi ahogarme. Tengo terror a sentir la profundidad del agua", comenzaba contando Martínez muy sincera, dejando claro cuál es el temor que le paraliza desde que era tan solo una niña. Una vez confesado su miedo, los famosos deben pasar por tres lugares distintos para superar la fobia. La primera prueba a la que tuvo que enfrentarse la exmodelo fue nadar con leones marinos en el parque temático Faunia.

No obstante, esto le resultó muy difícil y, aunque se metió en el agua, no logró sumergirse. Tal y como intentaba explicar, su terror se debe a que siente que su cuerpo pesa demasiado, lo que provoca que no pueda salir a flote por sí misma. Posteriormente, Martínez acudió a la consulta privada de José Elías, psicólogo e hipnólogo clínico. Esto la tranquilizó enormemente.

"Aquí no me van a meter en el agua, desde luego", señalaba la venezolana. "Yo sé que tienes un problema y que estás intentando solucionarlo. Así que vamos a dar un paso para poder hacerlo", le explicaba el doctor a la protagonista antes de someterla a un un ejercicio de hipnosis. "La hipnosis en las personas que sufren miedo o fobias sirven para hacerles superarlo. Lo que proporciona la hipnosis es disociarse y verse a sí mismo desde fuera. Para que de esa forma pueda asimilar las situaciones que vivió e integrarlas ahora que son mayores", aclaraba José Elías.









"El origen de mi miedo empezó con 10 u 11 años"



De esta manera, Martínez recordó el momento exacto en el que se creó su fobia como consecuencia de su temor a perder la vida. Tras 20 minutos de trabajo, la exmodelo entró en estado de hipnosis y pudo explicar con detalle el origen de su fobia. "El origen de mi miedo empezó con 10 u 11 años, cuando viví una experiencia de ahogamiento", comenzaba narrando.

Asimismo, explicó que la situación se dio cuando intentaba ayudar a una amiga que se estaba hundiendo y, cuando intentó cogerla, ella le cogió de la mano y tiró de ella, provocando que la venezolana también comenzase a tragar agua. "Te hundías, pero aguantaste bien, ¿no? A pesar de que tiraran de ti. Ahora puedes poner calma a esa situación. Fíjate que te estabas hundiendo porque tu amiga te empujó hacia abajo, no porque tu cuerpo pesara", comentaba el hipnólogo.

"Nunca llegué a rememorar la situación. Sentía que no podía soltarme, que tragaba agua, que no podía respirar. Tenía los ojos abiertos y me hundí", afirmaba Fabiola Martínez, derrumbándose al recordar ese duro momento. A pesar del mal momento que pasó, este ejercicio le sirvió de gran ayuda. En la última prueba, logró sumergirse bajo el agua y superar su miedo.