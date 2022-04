El extraño síndrome que padece Chris Rock y que explicaría su reacción al bofetón de Will Smith

El bofetón de Will Smith al cómico Chris Rock ya es “historia de la televisión”, como apuntó el propio humorista nada más recibir el golpe. El protagonista de 'El príncipe de Bel Air' ya ha anunciado que ha ingresado en una clínica de rehabilitación para lidiar con los problemas que le han llevado a boicotear su propia noche de gloria en la que le entregaron el Oscar a Mejor Actor por su papel en 'El método Williams'.

La propia Jada Pinkett-Smith ha dado la espalda a su marido este jueves después de asegurar que la reacción del actor fue exagerada. Lo cierto es que todas las miradas se posaron en Will Smith tras el incidente, cómo le consolaron tanto su agente como Denzel Washington entre bastidores, el discurso de aceptación del premio en el que trató de justificar la agresión, así como las caras y gestos de su esposa. Pero sólo unos pocos han comentado la curiosa reacción de Rock del que, eso sí, han destacado que tuvo un buen encaje del golpe. Y es que, precisamente, detrás de la peculiar respuesta del humorista se puede esconder un síndrome del que poco se habla en los medios de comunicación.









Chris Rock: “Sólo entiendo las palabras”



Y es que en una entrevista en septiembre de 2020 a la revista especializada The Hollywood Reporter, el actor confesó que sufría desde hacía años un trastorno de aprendizaje no verbal, NVLD en sus siglas en inglés, algo que le lleva a entender únicamente las palabras, y no las reacciones físicas. Así, Rock termina entendiendo todo de manera demasiado literal. “Por cierto, todas esas cosas son muy buenas para escribir chistes, pero no son nada geniales para las relaciones interpersonales”.

Un trastorno que le ha complicado la carrera en más de una ocasión, como él mismo confesaba: “Siempre lo achacaba a que era famoso. Cada vez que alguien me respondía de forma negativa pensaba: 'Paso, responden en base a algo que tiene que ver con cómo creen que soy'. Ahora me doy cuenta que en realidad soy yo. Muchas veces era yo”. Un síndrome que el cómico ha tratado de mitigar con los años gracias a la ayuda de dos terapeutas.









¿Qué es el 'trastorno de aprendizaje no verbal'?



Aunque muchos confunden el TANV con el trastorno del espectro autista, en realidad se trata de un contraste entre unas buenas competencias verbales con unas grandes dificultades para relacionarse socialmente, así como para comprender el espacio, así como habilidades motoras. Una manera más simple de explicarlo es que, quienes lo padecen, no comprenden señales no verbales, como las expresiones faciales o el tono de voz. Las personas que lo sufren suelen presentar dificultades para asignaturas escolares como las matemáticas o la caligrafía.

Todo ello, sumado a las explicaciones de 2020 de Chris Rock, puede interpretarse la posibilidad de que el humorista no terminase de interpretar correctamente los gestos de Smith antes y después de golpearle. Fue en esos momentos cuando se notó más desconcertado al cómico, que tenía que enfrentarse también al hecho de que había recibido una bofetada delante de millones de personas por un chiste.

