La expulsión de Mónica Hoyos en 'Supervivientes', la más tensa de la historia

Mónica Hoyos ha sido la última expulsada por la audiencia a las puertas de la final de 'Supervivientes 2019'. Fabio se ha impuesto a la presentadora y actriz, se ha convertido en el cuarto finalista del 'reality show' de Mediaset, que competirá con Albert, Omar Montes y Mahi para alzarse como ganador y lo ha celebrado a lo grande, bailando y cantando con Mahi, como si estuviera en una fiesta, un sábado por la noche.

Yo: "Hoy salgo de tranquis"

Mi amiga y yo a las 3 de la mañana:https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala12 pic.twitter.com/Y3C4Z9GWKd — Supervivientes (@Supervivientes) July 11, 2019

Mientras el novio de Violeta lo celebraba, Mónica, cabizbaja, y Lara Álvarez se dieron un abrazo. La madre de la hija de Carlos Lozano no ha querido despedirse del argentino tras el espectáculo: "No, no. Que te den". Fabio ha preguntado el motivo de su enfado y Mónica ha sido clara: "Porque estáis haciendo una fiesta. Iros a la mierda. Yo no hubiera hecho una fiesta. Me parece mal, pero no me importa. Les deseo lo mejor, que les vaya bien".

Jorge Javier Vázquez ha intentado poner paz con unas palabras conciliadoras para Hoyos: "Juzgar cómo vive uno un momento tan importante... Entiendo que es complicado, pero no estropees este momento tan maravilloso. Vívelo de una manera única. Has llegado muy lejos en el concurso. Lo has hecho muy bien. Has hecho un concurso estupendo. No te vayas de la Palapa con ese mal humor, no te lo puedes permitir".

Sin embargo, ha sido en vano. Fabio ha pedido disculpas a su compañera e, incluso, se ha puesto de rodillas. La exconcursante no paraba de repetir: "No pasa nada". Pero su cara expresaba todo lo contrario.

Jorge Javier ha confesado que no recuerda una despedida más bochornosa: "Es una de las peores salidas que recuerdo de la historia de los 'realities'. Mónica es su peor enemiga". "Lo que ella ha sentido no debe empañar la alegría y la euforia de los cuatro concursantes que quedan en la palapa", ha sentenciado.